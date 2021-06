Corinthians retoma campanha de vacinação na sua Arena; mais de 13 mil doses já foram aplicadas no local Após paralisação de dois dias, ação foi retomada na manhã desta quarta-feira (23)

Após dias de paralisação, o drive-trhu da vacinação contra a Covid-19 realizada na Arena Corinthians foi retomada nesta quarta-feira (23).

A ação, que é coordenada pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste de São Paulo, funcionará entre as 8h e 17h, com entrada pelo Portão E4 da Neo Química Arena – Estacionamento Leste.

Estão autorizados a se imunizarem, pessoas a partir de 49 anos sem comorbidades. Já entre os grupos específicos, podem receber a vacina os seguintes:

– Ferroviários e metroviários;

– Pessoas com Síndrome de Down (18 a 59 anos);

– Pacientes em terapia renal substitutiva (18 a 59 anos);

– Pessoas transplantadas imunossuprimidas (18 a 59 anos);

– Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC (40 anos ou mais);

– Pessoas com comorbidades (diabetes, hipertensão, cardiopatias, pneumopatias, obesidade, anemia falciforme, portadores de HIV/Aids, asma, entre outras doenças crônicas) de 40 anos ou mais – com apresentação de comprovação;

– Profissionais de Saúde com 18 anos ou mais – com apresentação de comprovação;

– Acadêmicos em Saúde – com apresentação de comprovação;

– Profissionais de Segurança Pública – com apresentação de comprovação;

– Profissionais da educação – com apresentação de comprovação (45 e 46 anos);

– Gestantes e Puérperas (até 45 dias após o parto), acima de 18 anos, sem comorbidade;

– Lactantes com comorbidades (até 1 ano de amamentação), acima de 18 anos;

– Pessoas com deficiência permanente – física, sensorial ou intelectual (acima de 18 anos); e

– Profissionais da educação, com apresentação do QR Code (acima de 18 anos).

Apenas primeiras doses estão sendo aplicadas no estádio do Timão. As pessoas que tiveram a vacina inicial aplicada precisam se dirigir aos postos de saúde cadastrados pelos órgãos municipais e estaduais. Para conferir, basta acessar o site: vacinaja.sp.gov.br.

Iniciada no dia 8 de fevereiro, a campanha de vacinação na Neo Química Arena já aplicou 13.721 doses de imunizantes contra o novo coronavírus.

