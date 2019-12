Corinthians renova patrocínio com escola de idiomas no valor de R$ 1,5 milhão

O Corinthians renovou contrato com a rede de inglês Minds English School. A escola de idiomas é parceira do clube desde 2017. Na extensão do compromisso, a novidade é que a empresa estampará a sua marca nos uniformes da base – neste ano, apoiou o futebol feminino e expôs a marca na Arena Corinthians.

Os valores não são revelados oficialmente, mas o Estado apurou que o clube paulista receberá cerca de R$ 1,5 milhão no novo contrato. Além disso, jogadores da base ganharão bolsas que podem ser parciais ou de 100%, a depender do caso. A expectativa é beneficiar até 300 atletas do sub-15, sub-17 e sub-20.

“A maioria dos atletas de base são de origem humilde e todos e todas estão tentando uma colocação para chegar ao profissional. Aprender inglês abrirá portas para esses meninas e meninos e essa é uma das causas que sempre coloquei na marca da Minds Idiomas, a causa de incluir todos e todas no acesso ao idioma mais falado no mundo”, explicou Leiza Oliveira, idealizadora da rede de inglês e CEO.

A parceria ainda oferecerá desconto de 40% no curso de inglês para quem tem o cartão Fiel Torcedor. “É importante frisar que esse desconto é concedido em qualquer lugar do Brasil. Tem muitos fiéis torcedores que residem no Nordeste, Sul, Centro Oeste. Temos mais de 70 escolas distribuídas nos 26 estados brasileiros”, explicou Renato Garcia, diretor de marketing da rede.

Entre 2017 e 2018, a rede de escola de idiomas exibiu a sua marca na barra da manga do profissional. Na atual temporada renovaram contrato, mas tiraram a marca do time masculino e estamparam apenas o feminino. Os telões e placas de publicidade da arena já exibiram o nome da empresa neste ano.

“A intenção mesmo agora foi olhar mais para a base com essa renovação. Vamos oferecer bolsas e tentar colaborar também na formação desses jovens. O ano de 2019 foi de aprendizado ao trabalhar com o futebol feminino. A força de vontade delas, a dedicação delas para reinar e conseguir ganhar foi impressionante. A gente torceu junto. Foi um ano impecável dessas meninas”, disse Leiza.

PATROCINADORES – A Minds é a segunda empresa com quem o Corinthians acerta para 2020. Em outubro, o clube fechou com a TOTVS, empresa que desenvolve software de gestão. A marca estampará a camisa no ombro do time principal masculino, no lugar da Universidade Brasil, por seis meses, de janeiro a junho de 2020.

Em 2019, apareceram 10 marcas no uniforme do Corinthians: Banco BMG (master), PES (barra frontal da camisa), Joli (barra traseira da camisa), Ale (laterais da camisa), Universidade Brasil (ombro), Cartão de Todos (no ombro e na frente do calção), MarjoSports (mangas), Hapvida (peito), Positivo (costas, acima do número) e Poty (parte de trás do calção).

DIFICULDADES FINANCEIRAS – Mesmo com esse número de patrocinadores a vida financeira do Corinthians anda complicada. O clube teve aumento de R$ 149,7 milhões em sua dívida líquida segundo balanço divulgado referente aos seis primeiros meses de 2019. Os gastos com o futebol geraram déficit de R$ 95 milhões.

A dívida líquida subiu para R$ 626,2 milhões. A tendência é que o segundo semestre diminua esses números negativos já que a partir deste ano a maior parte do montante dos direitos de TV entra na parte final da temporada. O problema é que o Corinthians não conseguiu até agora cumprir a meta de vender jogadores e por isso deve fechar a temporada por mais um ano no vermelho.