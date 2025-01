Corinthians renova contrato do volante Breno Bidon até 2029 com multa de R$ 635 milhões

Questionado por suas últimas transações internacionais abaixo do valor de mercado, o Corinthians não quer saber de perder dinheiro em uma possível negociação futura de sua joia, o jovem volante titular Breno Bidon, de 19 anos, e anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato até 2029 e uma nova multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões) para fora do País.

“O Corinthians iniciou 2025 com uma grande novidade. Na tarde desta segunda-feira (06), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão renovou contrato com o meia Breno Bidon até 31 de dezembro de 2029”, anunciou o clube.

Sorridente e satisfeito com a sua ascensão meteórica, o volante ganha respaldo do clube e, ao mesmo tempo, o Corinthians se resguarda diante do forte assédio europeu. “A multa para transações nacionais é de R$ 370 milhões. Para vendas internacionais, 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões)”, destacou o Corinthians.

Breno Bidon conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado e acabou promovido ao time principal a seguir. Sob o comando de Mano Menezes, o garoto pouco atuou, mas após a troca por Ramón Díaz, virou peça imprescindível. Foram 45 jogos e um gol com a camisa do clube no ano passado.

Mesmo com nomes pesados de Raniele, Alex Santana e Ramírez no elenco, Bidon se firmou e fechou o ano como titular absoluto e um dos destaques na marcação, o que fez ele ficar na mira das seleções de base – vai disputar o Sul-Americano sub-20 – e de clubes europeus da Inglaterra, de Portugal e até dos arquirrivais Real Madrid e Barcelona, que vêm monitorando o jovem.

Apesar do forte assédio, o Corinthians fez um plano de carreira para Bidon e espera contar com o jovem por mais algumas temporadas, diferentemente do que ocorreu com Murilo e Gabriel Moscardo. O staff do jogador gostou do que foi apresentado pelo clube e a renovação com aumento de salário virou uma proteção e garantia para ambos os lados.