Corinthians reforça time feminino com jogadora do Paris Saint-Germain

Luana Bertolucci, meio-campista que estava no Paris Saint-Germain, é a nova aquisição do Corinthians para a temporada. Experiente e com passagens pela seleção brasileira, a atleta tem no currículo experiência no futebol norueguês e também na Coreia do Sul.

O vínculo da jogadora tem início a partir do dia 1º de julho. Essa é a segunda passagem de Luana pelo Corinthians. A primeira foi em 2009, quando ela tinha apenas 16 anos.





Na apresentação, ela já mandou o recado para a torcida por meio do site oficial do clube. “Fiel, estou muito animada e feliz em fazer parte desse bando de loucos. Vai Corinthians!”

Com grande experiência na Europa, Luana esteve na Copa do Mundo de 2019 defendendo a seleção brasileira. No clube, ela vai trabalhar com um velho conhecido, o técnico Arthur Elias que dirigiu a atleta no Centro Olímpico, última equipe que defendeu antes de rumar para o exterior.

Um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro feminino, o Corinthians ocupa a quarta colocação na competição deste ano com 28 pontos e a três do líder Palmeiras.