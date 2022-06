Corinthians reencontra árbitro que relatou acusação de racismo de Edenílson contra Rafael Ramos Braulio da Silva Machado apitou o empate por 2 a 2 entre Internacional e Timão no Beira-Rio

O duelo entre Corinthians e Goiás neste domingo (19), às 16h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a arbitragem principal de Braulio da Silva Machado. Ele será auxiliado pelos catarinenses Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro.





Será a segunda vez na temporada que o catarinense de 43 anos apita uma partida do clube alvinegro.

O último duelo do Timão apitada por Braulio foi no empate por 2 a 2 com o Internacional, pela 6ª rodada do Brasileirão. Apesar de movimentado, o jogo ficou marcado pela acusação de racismo feita por Edenílson contra Rafael Ramos.

Na súmula da partida no Beira-Rio, o gaúcho colocou que a equipe de arbitragem não conseguiu confirmar nem a versão do atleta do Inter nem a do jogador do Timão devido a ‘distância dos atletas e barulho da torcida’.

Desde então, Rafael Ramos contratou duas perícias particulares que confirmam a sua versão, uma delas inclusive foi entregue pelo jogador durante o depoimento que deu na sede do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP).

Edenilson também prestou depoimento na sede do TJD-SP e manteve a acusação contra Ramos. Durante a tarde da última quarta-feira (8), o meia do Inter protestou nas suas redes sociais após a perícia oficial, produzida pelo Instituto Geral de Perícias (IGP), apontar como inconclusiva a análise do vídeo da discussão os jogadores.

Mesmo assim, o delegado Roberto Sahagoff, titular da 2ª Delegacia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, indiciou Rafael Ramos.

O departamento jurídico do Corinthians entrará com uma representação contra Sahagoff pois considerou a decisão como ‘abuso de poder’.

O retrospecto do Timão em jogos apitados por Braulio da Silva Machado é equilibrado. Em 11 partidas, são três vitórias, quatro empates e quatro derrotas corintianas.

Neste Brasileirão, o catarinense ja esteve no comando de 12 partidas. A mais recente foi na vitória por 3 a 1 do Internacional contra o Flamengo, pela décima primeira rodada.

No jogo do Beira-Rio, o Rubro-Negro reclamou de uma penalidade cometida por Mercado em Gabigol. No lance em questão, o atacante flamenguista fraturou um dente.

Segundo análise da Comissão de Arbitragem da CBF, a árbitra de vídeo Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP) deveria ter recomendado a Braulio a revisão do lance.

