Corinthians recebe pior visitante do Brasileirão na tentativa de fechar o turno sem perder na Arena Timão tem 75% de aproveitamento em casa neste Campeonato Brasileiro e pode acabar o turno como o melhor mandante

Para a partida desta quarta-feira (20) contra o Coritiba, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Corinthians busca não apenas encostar no líder Palmeiras, como ampliar seu domínio como mandante no campeonato.

+ GALERIA – Balbuena voltou! Relembre todos os gols do zagueiro pelo Corinthians

Neste Campeonato Brasileiro, o Timão ainda não perdeu jogando diante do seu torcedor na Neo Química Arena. São cinco vitórias e três empates, com 10 gols marcados e apenas dois sofridos. O América-MG, no dia 29 de maio, foi a última equipe que vazou o Time do Povo em Itaquera.

O aproveitamento de 75% em casa faz do clube alvinegro o melhor mandante do primeiro turno. A equipe de Vítor Pereira conquistou 18 dos 29 pontos jogando na Arena.

Se o Corinthians é dominante jogando em casa, o mesmo não pode ser dito sobre o Coritiba longe do Couto Pereira. Com apenas dois pontos em oito jogos fora de casa neste Brasileirão, o Coxa tem seu pior aproveitando como visitante na história dos pontos corridos, com apenas 8,33%. A equipe paranaense ainda não venceu fora.

O último ponto conquistado pelo time de Gustavo Morínigo longe do Couto Pereira foi na 9ª rodada, quando a equipe empatou por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão.

+ TABELA – Veja datas e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão



Além do aproveitamento assustador fora de casa, o Coxa é a equipe que mais sofre gols como visitante. São 18 gols sofridos em oito jogos. Uma média de dois gols tomados por partida fora.

A pontaria no entanto vem sendo um problema para o Corinthians. Nos últimos sete jogos do clube alvinegro em todas as competições, apenas um jogador do Timão balançou as redes para o clube (Róger Guedes quando abriu o placar na última rodada, contra o Vozão, no Castelão).

Com média de 8,71 chutes por partida, segundo o Footstats, o Timão é o time do Brasileirão com a menor média de finalizações por jogo. O torcedor espera que essa tendência mude nesta quarta-feira (20) com a provável estreia de Yuri Alberto.

O atacante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde de terça-feira (19) e está regularizado para estrear pelo clube do Parque São Jorge, que não perde para o Coritiba há 11 anos.

A última derrota aconteceu no Brasileirão de 2011, no Couto Pereira. De lá para cá foram 14 jogos disputados (todos pela Série A) com nove vitórias corintianas e cinco empates.

E MAIS: