Corinthians recebe o Vitória e tenta diminuir crise após saída de António Oliveira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Empurrado ladeira abaixo pelo rival Palmeiras, após derrota por 2 a 0 no Dérbi de segunda-feira, o Corinthians demitiu o técnico António Oliveira no dia seguinte e vai enfrentar o Vitória, às 20 horas desta quinta-feira, sob o comando interino de Raphael Laruccia, treinador do sub-20. A partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, será disputada diante de uma desconfiada torcida alvinegra na Neo Química Arena.

O novo técnico corintiano ainda não foi anunciado. Fábio Carille, atualmente no Santos, é o nome que mais agrada a diretoria, mas as conversas com o rival do litoral não avançaram. Quem está mais perto de assumir o cargo é o argentino Ramon Díaz, que teve o Vasco como último clube, e está sem contrato.

Além da reformulação na comissão técnica, o vice-lanterna Corinthians, com nove pontos, passa por uma transformação em sua diretoria. Ex-Flamengo, Fred Luz foi apresentado nesta quarta-feira como novo CEO do clube.

“Acredito que o Corinthians tem potencial para liderar o futebol brasileiro. Acredito que o cenário encontrado aqui é melhor do que encontrei no Flamengo. Sem querer ser ufanista, as possibilidades são reais, mas no começo é sofrimento”, disse.

Junto de Luz, chegou Pedro Silveira, contratado para preencher a vaga de diretor financeiro deixada por Rozallah Santoro, que pediu desligamento na esteira da rescisão do contrato da Vai de Bet, alegando ingerência no seu setor. Os passos de Rozallah foram os mesmos do diretor de futebol-adjunto Fernando Alba e do diretor jurídico Yu Kin Lee.

Enquanto o presidente Augusto Melo tenta amenizar os danos administrativos, o interino Raphael Laruccia trabalha desde terça com a difícil missão de recuperar um time que vem refletindo os problemas de gestão. Tribulações não param de surgir, como o pedido de rescisão de contrato feito por Gustavo Mosquito, que acionou o clube na Justiça do Trabalho para cobrar parcelas atrasadas do FGTS e não está treinando.

Laruccia também não conta com o meio-campista titular Breno Bidon, suspenso, o que deve forçá-lo a usar seu conhecimento sobre os jogadores da base para preencher tal vaga. Ryan, que já teve oportunidades no profissional, deve ser o escolhido para começar jogando. O goleiro Hugo Souza, anunciado nesta semana para suprir as saídas de Cássio para o Cruzeiro e Carlos Miguel, negociado com o Nottingham Forest, só fica disponível a partir do dia 10.

Na Neo Química Arena, o treinador do sub-20 vai se deparar com um confronto direto, já que o Vitória tem 12 pontos, três a mais que os corintianos. O time baiano chegou a ter uma série de 12 jogos sem vencer na temporada, mas conseguiu reagir no Brasileirão, embora venha de derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, fora de casa.

O técnico Thiago Carpini tem lidado com muitas lesões. São sete neste momento – Bruno Uvini, Camutanga, Everaldo, Osvaldo, Iury Castilho e Rodrigo Andrade -, às quais soma-se a ausência de Léo Naldi, suspenso.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VITÓRIA

CORINTHIANS – Matheus Donelli; Léo Mana, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Ryan e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Raphael Laruccia.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Matheusinho; Janderson, Zé Hugo [Culebra ou Jean Mota] e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO – 20 horas.

LOCAL – Neo Química Arena.