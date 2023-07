Corinthians recebe o Universitario com time reserva por vaga nas oitavas da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Mais aliviado no cargo após derrotar o Atlético-MG no último sábado pelo Brasileirão, o técnico Vanderlei Luxemburgo mal comemorou o triunfo e já começou a pensar no próximo compromisso. O Corinthians encara o Universitario-PER nesta terça-feira, pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece na Neo Química Arena às 21h30 (horário de Brasília) e o comandante deverá colocar em campo um time repleto de garotos da base.

Tão logo voltou de Belo Horizonte com um triunfo na bagagem que tornou seu trabalho mais leve por ora, Luxemburgo já tratou de retomar as atividades no CT Joaquim Grava no domingo. O técnico realizou um treinamento tático com nada menos que dez atletas da base corintiana. A ideia é utilizar uma equipe mista para poupar alguns atletas de olho na Copa do Brasil, mas ainda assim garantir uma boa vantagem para o jogo de volta, que será no dia 18, no estádio Monumental.

O Corinthians entra em campo pela Sul-Americana tentando retomar a confiança do torcedor em uma competição continental após cair precocemente na Libertadores. Assim como contra o Liverpool-URU, Luxemburgo volta a dar chances aos jogadores menos experientes, para assim poupar nomes como Cássio e Róger Guedes, pensando no América-MG, no próximo sábado, já que tem de reverter o tropeço de 1 a 0 sofrido no Independência, na partida da ida.

Para o compromisso desta terça-feira, o treinador testou os seguintes atletas: o goleiro Kauê (2004), os laterais Léo Mana (2004) e Vitor Meer (2004), os zagueiros João Pedro (2003), Renato (2004) e Vinicius Cressi (2004), o meia Biro (2004), e os atacantes Felipe Augusto (2004), Pedro (2006) e Wesley (2005).

O triunfo sobre o Atlético-MG no Brasileirão trouxe uma paz momentânea para o time alvinegro. Além do revés para o América-MG, o time tem enfrentado episódios incômodos fora de campo. Teve a agressão ao atacante Luan, a pressão sobre Vanderlei Luxemburgo, a cobrança por resultados, a desconfiança sobre a dupla de atacantes e até ofensas ao zagueiro Gil dentro do hotel onde o elenco ficou hospedado em Belo Horizonte.

RIVAL

Se do lado brasileiro o Corinthians aposta no time misto para fazer o resultado positivo em casa, do lado peruano é um bom negócio surpreender em Itaquera para voltar para casa com uma boa vantagem. E garantir um bom resultado fora de casa é algo que o Universitario sabe fazer. O time de Jorge Fossati vem de goleada por 4 a 1 sobre o Academia Cantolao pelo Campeonato Peruano. Atualmente, o time ocupa a 3ª colocação de um torneio que está embolado, tendo seis times com sete pontos.

Assim como na competição nacional, o Universitario vem dando trabalho também na própria Sul-Americana. Pelo Grupo G da competição, se classificou na segunda colocação com 10 pontos, atrás apenas do Goiás que teve 12. Fez campanha de 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Contra o rival goiano, foi uma igualdade e um tropeço para os peruanos, que não contarão com seu goleiro titular José Carvallo, expulso no último compromisso da equipe na competição.

PLAYOFFS

Quem passar entre Corinthians e Universitario pega o Newell’s Old Boys nas oitavas de final da Sul-Americana. Outros times brasileiros que já estão garantidos no mata-mata do torneio continental são: São Paulo, Goiás, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Além do time alvinegro, o Botafogo e o América-MG também estão nos playoffs, medindo forças com Patronato-ARG e Colo-Colo-CHI, respectivamente.

