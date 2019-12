Corinthians recebe o Fluminense na ‘despedida’ de Coelho

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16 horas, na arena em Itaquera, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro já está classificado para a fase preliminar da Copa Libertadores, e a equipe carioca luta para garantir uma vaga na Sul-Americana.

O Corinthians está em sétimo lugar, com 56 pontos, dois a mais do que o Internacional. Ou seja, a equipe terminará o Brasileirão 2019 na sétima ou oitava colocação. Já o Fluminense está em 14º lugar, última posição que garante a ida para a Sul-Americana. O Botafogo está a apenas um ponto e pode roubar o seu lugar.

O jogo contra o Fluminense marcará a despedida do técnico interino Dyego Coelho, que voltará aos juniores do Corinthians em 2020. Tiago Nunes foi contratado para a próxima temporada e já planeja a montagem do elenco com a diretoria.

Coelho completou sete jogos pela equipe principal, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Para a partida contra o Fluminense, as dúvidas na equipe são o lateral-esquerdo Danilo Avelar (problema no ombro esquerdo) e o meia-atacante Pedrinho lesão na panturrilha direita). Baixa certa será o atacante Clayson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Ceará por 1 a 0 na última quarta-feira.

Apesar de o jogo não valer mais nada para o Corinthians, o goleiro Cássio, um dos líderes da equipe, pediu aos companheiros para fechar o ano com imagem positiva. “Temos que fazer nosso melhor, estaremos na frente da nossa torcida. Espero um público bom e seria legal terminar com uma vitória. Foco é terminar bem e sair feliz para as férias”, opinou.