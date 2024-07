Corinthians recebe Grêmio para encerrar 1º turno do Brasileirão longe da zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Em apenas dois jogos sob o comando do Corinthians, Ramón Diaz conseguiu algo que o torcedor alvinegro estava tão ansioso: ver a equipe sair da zona do rebaixamento. Nesta quinta-feira, o time do Parque São Jorge faz seu último compromisso pelo primeiro turno do Brasileirão para ficar ainda mais distante da parte de baixo da tabela. O clube paulista recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, às 20 horas (horário de Brasília).

É bem verdade que o técnico argentino, que é acompanhado pelo seu filho Emiliano, está há poucos dias no comando do Corinthians. Foram somente dois jogos, com duas vitórias que devolveram a animação e a esperança de dias melhores à Fiel Torcida. Os seis pontos conquistados pela nova comissão técnica fizeram o clube alvinegro pular para a 14ª colocação com 18 pontos. Se chegar aos 21 pode, inclusive, ficar perto do meio da tabela e da zona de classificação à Copa Sul-Americana.

A chegada de Ramón Diaz veio acompanhada de outras novidades. Dentre elas, reforços dentro e fora de campo. Pressionado, o presidente Augusto Melo se viu obrigado a mostrar trabalho. Foram anunciados os reforços de Alex Santana, Charles e André Ramalho. Fred Luz também chegou, e como novo CEO tem a missão de reformular a parte administrativa do Corinthians, que já teve seus melhores dias.

Se fora de campo as notícias passaram a ser animadoras, o mesmo se refletiu nos gramados, a ponto do início de Ramón Diaz ser notado na imprensa fora do Brasil. O jornal argentino ‘Olé’ destacou que o treinador tão cedo já conseguiu um dos principais objetivos da temporada: sair da zona de rebaixamento. Além disso, as mudanças promovidas por ele, especialmente no meio-campo, surtiram bastante efeito.

Raniele, que volta de suspensão, é incontestável no meio-campo. O problema é que desde a saída de Paulinho e Gabriel Moscardo uma lacuna ainda precisava ser preenchida. Esse problema, por ora, acabou. Alex Santana chegou e já mostrou ser uma boa opção na função. Porém, ele estará de fora do embate com o Grêmio por ter levado o 3º cartão amarelo – os outros dois aconteceram quando defendia o Athletico-PR.

Ryan, da base alvinegra, rapidamente agradou a Ramón e à torcida, sendo utilizado nos últimos dois jogos e surgindo como mais uma boa alternativa encontrada pelo treinador argentino. Breno Bidon, Guilherme Biro e Matheus Araújo correm por fora pela vaga. Charles, que já está em São Paulo, é provável que fique de fora por questões burocráticas envolvendo a CBF. Além de Ryan, Igor Coronado também volta a ser relacionado após ser poupado contra o Bahia.

Se de um lado o Corinthians reencontrou, por ora, momentos de ânimo no Brasileirão, o mesmo não pode ser dito do Grêmio. O time gaúcho atualmente se encontra na zona da degola com apenas 14 pontos.

O time tricolor conseguiu interromper uma sequência de três derrotas consecutivas ao vencer o Vitória, na última rodada, concorrente direto na busca por sair do Z-4. Para dar continuidade à empolgação, o técnico Renato Gaúcho pode ter o retorno de Cristaldo. O camisa 10 vinha sendo ausência devido contusão na coxa direita. O zagueiro Jemerson, ex-Corinthians, também pode ser novidade em Itaquera depois de ser poupado nos duelos contra São Paulo e Vitória. Kannemann ainda é dúvida e Carballo é ausência certa por levar o terceiro cartão amarelo.

Da mesma forma que o Corinthians foi atrás de novidades, o Grêmio também buscou se reforçar. Na última segunda-feira, o time gaúcho anunciou um nome de peso para melhorar seu desempenho ofensivo na temporada: trata-se de Martin Braithwaite, de 33 anos, que defendeu a Dinamarca em duas Copas do Mundo e jogou ao lado de Messi no Barcelona.

Depois de ter enorme sucesso no ano passado com o uruguaio Suárez, o Grêmio acredita que pode repetir a dose com Braithwaite. Há algum tempo que o técnico Renato Gaúcho vem cobrando a chegada de um centroavante experiente após a lesão de Diego Costa.

No último jogo, no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o uruguaio Arezo fez sua estreia e, mesmo carente de ritmo, sofreu o pênalti do segundo gol. O colombiano Monsalve ainda ficou na reserva. Outro contratado é o chileno Aravena.

MARATONA

O duelo entre Corinthians e Grêmio nesta quinta-feira marca o primeiro encontro que as equipes vão fazer em uma espécie de ‘maratona’. Os rivais vão se encontrar 3 vezes nos próximos cinco jogos, visto que se enfrentarão também por duas partidas das oitavas de final Copa do Brasil.

O segundo encontro entre Corinthians e Grêmio acontece já na próxima quarta-feira, também na Neo Química Arena, em duelo de ida da competição eliminatória. O confronto de volta ocorre no dia 7 de agosto, sob domínio do Grêmio (ainda sem local definido). Entre os 3 compromissos com o rival gaúcho o Corinthians terá Atlético-MG (fora) e Juventude (em casa).

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GRÊMIO

CORINTHIANS – Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Raniele, Ryan (Breno Bidon), Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz.

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Geromel (Jemerson) e Reinaldo; Villasanti, Gustavo Nunes, Pepê e Edenilson; Soteldo e Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.