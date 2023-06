Corinthians recebe Cuiabá para tentar superar trauma da queda precoce na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Corinthians recolhe os cacos da fracassada campanha na Copa Libertadores, na qual já está eliminado antes mesmo do fim da fase de grupos, e dá atenção ao Brasileirão, torneio no qual também vive dias ruins. O time de Vanderlei Luxemburgo tem de vencer o Cuiabá neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, para abrir uma margem mínima da zona de rebaixamento.

São apenas oito pontos somados em nove jogos no torneio nacional, uma péssima campanha como visitante e um futebol pobre apresentado em boa parte das últimas partidas. Esses componentes, associados à trajetória vexatória na Libertadores, reavivaram a pressão sobre o elenco, que havia ganhado dias de paz depois da heroica classificação na Copa do Brasil.

A esperança da torcida corintiana mora no desempenho da equipe em casa. Foi na Neo Química Arena que o time conquistou suas duas únicas vitórias na competição, sobre Cruzeiro e Fluminense. Diante da torcida, os comandados de Luxemburgo têm a oportunidade de ganhar pela terceira vez e saltar da 16ª colocação.

Contratado para reanimar o Corinthians, Luxemburgo tem apenas duas vitórias em 11 jogos. Mesmo assim, o presidente Duílio Monteiro Alves garante que o técnico tem o respaldo da diretoria para continuar seu trabalho. “A gente tem que encontrar equilíbrio para que possa brigar. E o Vanderlei vai ter tempo de trabalho agora”.

Segundo o mandatário, os 10 dias sem jogos, graças à Data Fifa, serão fundamentais para o time reagir, voltar “mais organizado” e encontrar o equilíbrio que lhe falta.

“É hora de não se esconder. Não podemos achar que está tudo errado, mas temos de seguir em frente. Trabalhar em cima do que podemos melhorar. Tem que doer e servir de aprendizado”, alertou o goleiro Cássio. Foi ele, capitão da equipe, o único a ir ouvir as cobranças dos torcedores em Quito após a derrota por 3 a 0 para o Independiente del Valle.

Para este sábado, o treinador decidiu poupar três jogadores: o lateral Rafael Ramos, o meia Giuliano e o atacante Ángel Romero. Ele segue ainda sem poder contar com os volantes Cantillo (treino parcial com o grupo) e Paulinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), além de Gustavo Silva, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho.

Já o Cuiabá vive situação diferente. O time do Mato Grosso reagiu com o regresso do técnico Antonio Oliveira. O português está invicto desde que retornou e conseguiu tirar a equipe do grupo dos que são rebaixados à Série B. São duas vitórias e um empate em três jogos. O time é o 14º, com 11 pontos.

Para o jogo em São Paulo, o treinador do Cuiabá terá as voltas do volante Filipe Augusto e do zagueiro João Maranini. O primeiro estava machucado e acabou sendo desfalque nas últimas quatro partidas da equipe. Maranini vive situação semelhante. Ele está voltando ao time após artroscopia no joelho.

Entre os desfalques certos estão o volante Raniele e o zagueiro Marllon, ambos suspensos. O atacante Jonathan Cafú não poderá jogar neste sábado porque pertence ao Corinthians. Antonio Oliveira incluiu na lista de relacionados o jovem meia Victor Yan.

