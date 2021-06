Corinthians recebe Bragantino e busca 1ª vitória em casa sob comando de Sylvinho

O Corinthians busca a primeira vitória sob o comando de Sylvinho na Neo Química Arena. Depois de duas derrotas em casa com o treinador, o time recebe nesta quarta-feira, às 20h30, o Red Bull Bragantino pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois tropeços em casa foram para o Atlético-GO: 1 a 0 pela rodada inaugural do Brasileirão e 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do retrospecto ruim em Itaquera, Sylvinho vem de um empate fora de casa no clássico com o Palmeiras. O resultado foi visto como positivo pelo treinador.

“Acredito que esse processo de evolução, buscar esse padrão, conexões, entregas, tem muita coisa e leva tempo. Estamos trabalhando para que isso vire um padrão de time”, afirmou. No total, ele soma cinco partidas à frente do Corinthians, com duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Sylvinho tem insistido em uma formação sem centroavante fixo. Nas escalações até aqui, ele tem montado um meio de campo com trio de volantes e uma linha de três jogadores na frente, com Luan mais centralizado. Cantillo até tem dado maior movimentação, mas falta criatividade e também qualidade para finalizar.

O Corinthians tem pouca iniciativa de jogo. As oportunidades surgem a partir de erros do adversário, quase sempre em jogadas pelo lado direito com Fagner e Gustavo Mosquito. A falta de ação talvez seja a causa pelo time não ter vencido ainda em casa. Somou pontos justamente quando conseguiu o resultado a partir dos contra-ataques.

No Brasileirão, o Corinthians somou quatro pontos até aqui e ocupa a décima colocação. Uma vitória, no entanto, pode levar a equipe para as primeiras colocações. Eliminado na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o time de Sylvinho tem como único objetivo na temporada o torneio por pontos corridos.

A novidade na escalação pode ser o retorno do zagueiro Jemerson. Ele voltou a treinar com a equipe na segunda-feira após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador, no entanto, vive impasse no clube. Seu contrato vai até o final de junho e ainda não acertou a renovação.

Para seguir no Corinthians ele precisaria aceitar uma redução salarial. Como parte da redução de gastos, a diretoria acertou o empréstimo do volante Camacho para o Santos. Ele já havia ficado de fora da última partida por causa da negociação.

VITÓRIA – Depois de dois empates seguidos em casa, o Red Bull Bragantino busca reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Ainda invicto, o time está na sexta colocação, com cinco pontos. Depois de bater a Chapecoense, por 3 a 0, fora, na estreia, empatou com Bahia (3 x 3) e Fluminense (2 x 2) em Bragança Paulista.

O técnico Maurício Barbieri vai ter um desfalque importante. Desgastado fisicamente por conta da maratona de jogos, já que estava com a seleção pré-olímpica, o meia Claudinho foi preservado e sequer está na lista de relacionados. Convocado para defender a seleção do Equador na Copa América, o atacante Jan Hurtado continua de fora.

Além do camisa 10 e do equatoriano, o Red Bull Bragantino tem também o desfalque do lateral-esquerdo Luan Candido, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Edimar e Weverson são as opções, com preferência para o primeiro.

“É uma sequência pesada, pelo nível dos confrontos. Com todo respeitado aos outros adversários, porque todos são qualificados, talvez seja a sequência mais dura que a gente tem no campeonato, pela grandeza dos adversários”, disse Maurício Barbieri, se referindo aos jogos contra Flamengo e Palmeiras, que o time tem na sequência.

Veja também