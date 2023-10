Corinthians recebe América-MG em início de série contra ameaçados e com obrigação da vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 7:00 Para compartilhar:

Desperdiçar pontos contra times da parte de baixo da tabela costuma atrapalhar os planos de times grandes no Brasileirão. A atual edição mostra ao Corinthians que seus tropeços contra os pequenos ou ameaçados vem custando caro, a ponto de a equipe abrir a rodada com somente dois pontos de distância da faixa de degola. Neste domingo, a equipe de Mano Menezes inicia série contra rivais na luta contra a Série B diante do lanterna América-MG, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, com a obrigação de ganhar por um “respiro.”

O Corinthians está afundado na tabela muito por seu desperdício de pontos contra os concorrentes contra a queda. O time somou somente um de seis pontos possíveis contra o Goiás, penúltimo colocado, perdeu dos mineiros no Independência, e agora busca a vingança. Entre os tropeços com times entre os piores, ainda há empates com Cuiabá (10º colocado, em São Paulo), Internacional (12º), Bahia (14º) e Cruzeiro (15º), estes como visitante.

Levando em consideração o fator campo, o Corinthians ainda desperdiçou dois pontos contra o Fortaleza e foi batido pelo Red Bull Bragantino em jogos nos quais a confiança era em um triunfo. Sem conseguir uma série positiva para sair do sufoco, a equipe vê a próxima sequência de partidas como vital para definir seu futuro no Brasileirão: encara América-MG, depois visita o Cuiabá e volta à Neo Química Arena para o clássico com o Santos.

Quando pisar no gramado da Neo Química Arena para encarar os mineiros, o Corinthians completará um mês sem triunfos – fez 1 a 0 no Botafogo dia 22 de setembro. Acabar com esse jejum que já dura cinco jogos – quatro sob a direção de Mano Menezes – será de vital importância na meta de dar uma arrancada para o meio da tabela.

A apresentação no primeiro tempo do empate contra o Fluminense, por 3 a 3, na quinta-feira, deixou corintianos e o técnico Mano Menezes empolgados e nela que todos no clube estão confiantes. O time foi ofensivo, marcou com força e o treinador confia na repetição do rendimento. Quer, apenas, que ele seja mais duradouro durante os 90 minutos.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom, a equipe realizando muito do que trabalhamos neste período. Visível a melhora daquilo que a gente pensa. Temos coisas positivas para comemorar e um caminho para continuar progredindo”, acredita o técnico. “Há um sentimento bom com o comportamento da primeira parte e é o Corinthians que quero com mais tempo.”

O Corinthians eliminou o América-MG na Copa do Brasil com 3 a 2 na Neo Química Arena e triunfo nos pênaltis, em, uma das últimas boas apresentações na temporada. Já Mano Menezes amargou eliminação diante dos oponentes na competição quando ainda estava no Inter e jogo por uma vingança. O técnico sabe que não pode mais adiar sua primeira vitória no Corinthians. Ele já adiantou que não “comemora” empates.

“Penso que, considerando a tabela, temos de pontuar. Mas estamos começando a recuperar a confiança e pode ter certeza que, se continuarmos assim como no primeiro tempo (do Maracanã), estamos próximos de voltar a vencer já no próximo jogo em nossa casa”, afirmou, convicto.

Ocorre que o Corinthians caiu muito de rendimento na etapa final, levando o empate sem quase passar do meio-campo e o técnico promete ajustes. “Quando o time perde a bola e não sustenta mais, não consegue mais conectar, acaba sofrendo. É aí que temos de melhorar”, avaliou. Há o problema do desgaste físico pela alta intensidade também.

Nada, porém, de pressionar a equipe falando o tempo todo sobre rebaixamento. A ordem é pensar em coisas maiores. “Não estamos nessa condição de criar pressão desnecessária. Temos de continuar pontuando sem olhar para trás, pensando no agora. Era uma passagem difícil, que o time também teve dificuldade no primeiro turno. Analisamos tudo”, frisou. “O que trabalho é com rendimento. Ele melhorou e dá perspectiva para vencer logo ali na frente.”

Depois de surpreender com mudanças na escalação, o técnico terá a volta de Lucas Veríssimo na defesa, na vaga de Caetano. Do mais, pode optar pela manutenção dos jogadores que começaram, apesar de ter Renato Augusto e Matias Rojas “mais inteiros.”

No América, afundado na lanterna da competição, a ordem de Fabián Bustos é transformar o bom futebol em resultado positivo. Apesar de ter jogado bem, o time mais uma vez saiu de campo derrotado, desta vez para o líder Botafogo, completando seis jogos sem triunfos – já havia sufocado o Vasco e também perdido.

O capitão Juninho estava suspenso por um jogo após falar em “operação salva Vasco”, mas acabou liberado pelo STJD, que atendeu ao recurso do clube, e está livre para encarar o Corinthians. Já Iago Maidana e Felipe Azevedo receberam apenas advertências no julgamento de sexta-feira.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias