Corinthians recebe América de Cali de ânimo renovado por recuperação na Sul-Americana

O Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. De ânimo renovado após a chegada do técnico Dorival Júnior, o time alvinegro mira uma vitória para se recuperar na Copa Sul-Americana.

A equipe corintiana está na terceira posição do Grupo C, com quatro pontos, um a menos do que o próprio América de Cali, que tem cinco e está na vice-liderança da chave. Os argentinos do Huracán, com sete, estão na primeira colocação. Já o Racing de Montevidéu ainda não pontuou. Quem terminar na ponta avança diretamente para as oitavas, enquanto o segundo colocado disputa um playoff com uma equipe eliminada na fase de grupos da Libertadores.

Já são duas vitórias consecutivas desde que Dorival assumiu o comando da equipe. O treinador estreou com o time superando o Novorizontino fora de casa pela Copa do Brasil, por 1 a 0, e depois pôde desfrutar do apoio da torcida corintiana no duelo com o Inter, em Itaquera, vencido pelos donos da casa em um eletrizante 4 a 2.

O treinador vai precisar manter os 100% de aproveitamento se quiser manter o Corinthians com boas chances de classificação na Sul-Americana. A equipe alvinegra vem de suada vitória por 1 a 0 sobre o Racing em casa, jogando com um a menos desde os 15 do primeiro tempo, mas começou mal das pernas no torneio. O Corinthians estreou com derrota para o Huracán em Itaquera, Depois empatou fora com o América na bacia das almas.

“Sabemos que será um jogo difícil, o América tem um time de muita qualidade, porém a gente vem em um bom momento nos últimos dois jogos. Fizemos atuações sólidas e isso nos dá confiança para essa partida. Sabemos da importância de vencer principalmente por ser um confronto direto e por estar em casa. Confiamos muito na nossa capacidade e na nossa torcida, que vai nos ajudar e apoiar. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória”, disse o zagueiro André Ramalho, em publicação no site do clube.

O defensor, que deve ser titular nesta terça, ressaltou alguns cuidados necessários contra a equipe colombiana. “É um time que tem um bom toque de bola. Tem um jogador de muita qualidade, que é o Quintero. Apesar de tudo, conseguimos um bom resultado fora de casa. Temos que rever o que fizemos de bom e o que temos que melhorar para este jogo de volta. Confiamos na nossa qualidade e na tentativa de neutralizar eles para impor nosso jogo e conseguir os três pontos.”

Outro fator que torna os três pontos inegociáveis nesta terça é o fato de a partida ser a última do Corinthians em casa nesta fase de grupos. Em 15 de maio, a equipe alvinegra encara o Huracán, na Argentina, depois enfrenta o Racing, no Uruguai, no dia 27.

Para o confronto, o Corinthians não terá os zagueiros Felix Torres, suspenso, e Gustavo Henrique, que se recupera de cirurgia de hérnia. Poupado contra o Inter, o lateral-esquerdo Angileri pode retornar à equipe. Pelo lado do América, o goleiro titular José Graterol faz tratamento de uma lesão no joelho e está fora da partida.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Angeleri); Raniele, Martínez, Carrillo e Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico/; Dorival Júnior.

AMÉRICA DE CALI – Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Álvarez, Carrascal, Puertas e Quintero; Vergara e Holgado. Técnico: Jorge da Silva.

ÁRBITRO – Juan Benitez (PAR).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).