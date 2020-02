Corinthians realiza exame neurológico inédito no futebol brasileiro

Os jogadores do Corinthians passaram por uma avaliação neuropsicológica, conhecida como SCAT ( sigla em inglês para Teste de Avaliação de Concussão Esportiva). O objetivo do exame é ajudar os atletas na prevenção e tratamento de lesões.

O neurologista e neurofisiologista Renato Angjnah, que esteve no centro de treinamento do clube, contou que o teste é dividido em duas partes. A primeira avalia as condições de atenção, memória, tempo de resposta para uma pergunta e captação e execução de ordem dos jogadores.

“A outra parte, no Brasil, só no Corinthians que está sendo feito”, revelou Anginah.

“É um tipo de exame que você faz a prevenção e tem todo um protocolo do atleta. O dia que ele sofrer uma contusão durante um jogo, você já tem todo o protocolo do atleta registrado”, explicou o consultor médico do Corinthians, Joaquim Grava.