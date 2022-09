Corinthians quer evitar marca negativa em Majestosos na temporada

Parceria Lance & IstoÉ 07/09/2022 - 7:00 Compartilhe







Na última terça-feira (6), o Corinthians iniciou a preparação para o Majestoso contra o São Paulo, que será disputado no próximo domingo, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos 14 anos, o Timão só terminou dois anos sem vencer o rival do Morumbi. A primeira vez foi em 2008, ano em que o clube alvinegro disputou a Série B e as equipes só se enfrentaram no Campeonato Paulista. A outra foi na temporada passada.

Ainda com Vagner Mancini, o Time do Povo empatou em 2 a 2 o primeiro duelo de 2021 contra o São Paulo, pelo Paulistão. No primeiro turno do Brasileirão, já sob o comando de Sylvinho, as equipes empataram sem gols na Neo Química Arena. No returno, Calleri fez o gol da vitória no Morumbi.

Nesta temporada, o Corinthians ainda não sabe o que é vencer o São Paulo, que se tornou uma pedra no sapato de Vítor Pereira. O primeiro encontro entre os rivais marcou a estreia de Vítor no comando técnico do Timão. O português estreou com o pé esquerdo, perdendo por 1 a 0 a partida da fase de grupos do Paulistão.

Posteriormente, o treinador lusitano encontrou Ceni na semifinal do estadual, e o São Paulo novamente levou a melhor. No primeiro turno do Brasileirão, o Timão saiu atrás na Neo Química Arena, mas conseguiu o empate com gol de Adson no segundo tempo.

O trunfo de Vítor Pereira para evitar a marca negativa está na preparação para o Majestoso. Com cinco treinos marcados até o confronto de domingo, o treinador corintiano terá o maior número de dias para preparar a equipe em um clássico desde que desembarcou no Brasil.

Não só isso, Vítor agora tem maior noção da carga física a ser aplicadas durante as atividades, tendo em vista que recentemente admitiu que a intensidade dos treinos antes do empate em 2 a 2 com o Internacional deixou os atletas mais cansados para o confronto.

Até o momento, o treinador português já disputou nove clássicos contra os rivais paulistas, somando uma vitória, dois empates e seis derrotas. O Timão marcou sete gols e sofreu 11.

OS CLÁSSICOS DISPUTADOS POR VÍTOR PEREIRA NA TEMPORADA

São Paulo 1 x 0 Corinthians – Fase de grupos Paulistão

Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Fase de grupos Paulistão

São Paulo 2 x 1 Corinthians – Semifinal Paulistão

Palmeiras 3 x 0 Corinthians – Brasileirão

Corinthians 1 x 1 São Paulo – Brasileirão

Corinthians 4 x 0 Santos – Oitavas de final Copa do Brasil, ida

Corinthians 0 x 0 Santos – Brasileirão

Santos 1 x 0 Corinthians – Oitavas de final Copa do Brasil, volta

Corinthians 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão

