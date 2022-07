Corinthians quer encerrar seca de gols contra o Ceará antes de ter Yuri Alberto

Classificado às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Corinthians também vai bem no Brasileirão, ocupando a 2ª posição, com 29 pontos, um atrás do líder Palmeiras. Mas o time alvinegro vive um jejum de gols nas últimas partidas e quer dar fim à seca diante do Ceará, neste sábado, às 21 horas, em Fortaleza.

Nos últimos seis jogos, o torcedor do Corinthians comemorou apenas um gol: o do lateral-direito Rodinei, do Flamengo, contra a própria meta. A última vez que um jogador do time marcou foi na goleada por 4 a 0 sobre o Santos no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil no dia 25 de junho. No Brasileirão, a equipe balançou as redes adversárias apenas 18 vezes em 16 rodadas e tem a pior marca dentre os nove primeiros colocados na tabela, ao lado do rubro-negro carioca.

“Perdemos soluções em termos de ataque. O Willian é muito importante para nós, o Mantuan também. Júnior Moraes está fora. Mosquito esteve muito tempo sem jogar. O Róger Guedes tem sido obrigado a jogar sempre. É natural que acuse alguma fadiga”, explicou o técnico Vítor Pereira, que está suspenso dos próximos dois jogos da equipe.

A solução para a falta de gols pode vir já nesta segunda-feira, com a abertura da janela de transferências europeias. Já apresentado à torcida, o centroavante Yuri Alberto chega com status de titular e “homem-gol” do time.

Emprestado pelo Zenit, da Rússia, o jogador fez apenas 15 jogos no ano e marcou sete vezes. Embora descansado, o novo camisa 9 não entra em campo desde maio. A falta de ritmo de jogo pode atrasar a estreia, ainda sem previsão.

Quem também está acertado e falta pouco para ser oficializado é o zagueiro Fabián Balbuena. Ex-jogador do clube, o paraguaio chega para suprir a saída de João Victor, que se transferiu para o Benfica. Balbuena será emprestado pelo Dínamo Moscou por um ano.

Na busca pela recuperação de atletas, o volante Maycon e o atacante Willian treinaram com bola na sexta-feira, mas o clube não divulgou a situação atualizada da dupla, que tem desfalcado o time.

Invicto como mandante há dez jogos, o Ceará vem de uma eliminação dolorida para o rival Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time terá os desfalques dos atacantes Erick e Yuri Castilho, enquanto o lateral-esquerdo Victor Luís e o zagueiro Luiz Otávio são dúvidas para a partida.