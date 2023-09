Corinthians quer apagar má impressão e Palmeiras joga para reforçar protagonismo em Itaquera

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 5:30 Compartilhe

Corinthians e Palmeiras jogam, neste domingo, às 16h, o terceiro dérbi do ano. Rivais com objetivos diferentes na temporada, os dois se enfrentam na Neo Química Arena, onde a equipe alviverde se mostrou ser um visitante incômodo para os anfitriões alvinegros. O time de Vanderlei Luxemburgo joga para abrir margem da zona de rebaixamento, enquanto que o objetivo dos comandados de Abel Ferreira é permanecer na perseguição ao Botafogo.

Na Neo Química Arena, o Corinthians tem leve vantagem no retrospecto contra seu maior rival. São sete vitórias corintianas contra seis triunfos palmeirenses, além de cinco empates. O Palmeiras, que joga para empatar esse retrospecto, é o time que mais vezes venceu a equipe alvinegra em Itaquera.

O último dérbi em Itaquera, disputado em fevereiro deste ano, pelo Paulistão, terminou empatado por 2 a 2. Meses depois, pelo Brasileirão, o Palmeiras levou a melhor no Allianz Parque ao ganhar do arquirrival por 2 a 1.

O Corinthians não tem sido capaz de se livrar do risco do rebaixamento. Com os dois últimos empates, perdeu a oportunidade de abrir vantagem do grupo do descenso. São 25 pontos, quatro a mais que o Santos, que abre a zona da degola. “É um dérbi, um jogo duro, contra uma grande equipe. Temos que nos preparar para isso”, alertou Vanderlei Luxemburgo, que enfrenta pela segunda vez Abel Ferreira. No primeiro duelo, quando o veterano comandava o Vasco, deu empate por 1 a 1.

Apesar de seu comportamento ranzinza nas últimas entrevistas, Luxemburgo sabe que o Corinthians tem jogado mal e pode melhorar. O desempenho ruim custou eliminação da Copa do Brasil com derrota para o São Paulo na semifinal e só não tirou o time também da Sul-Americana porque a trave – quatro vezes – e Cássio salvaram a equipe numa noite de muito mais sorte que juízo contra o Estudiantes na Argentina.

“Já falei que temos a obrigação de avançar no Brasileiro. Poderíamos estar mais à frente. A Sul-Americana tomou importância com a saída da Copa do Brasil, sem esquecer o Brasileirão, a gente tem a obrigação de ganhar e jogar bem”, afirmou Luxa.

Depois de três vitórias seguidas no torneio nacional, o Palmeiras continua na briga pela liderança. É o vice-líder, com 40 pontos, e, embora esteja consideravelmente longe do líder Botafogo, mantém o pensamento de que é possível brigar pela taça.

“Sabemos como funciona o futebol, vamos ganhar, vamos perder, elogiados, criticados, mas o importante é sabermos onde estamos e onde queremos chegar”, filosofou Abel Ferreira, depois de ver sua equipe superar, com três vitórias, uma turbulência recente.

No Allianz ou em Itaquera, o português diz que gosta de enfrentar o arquirrival, do qual perdeu apenas uma vez em dez partidas. Ele ostenta seis vitórias, além de três empates, no dérbi. “Gosto muito de jogar contra o Corinthians lá ou cá. São jogos quentes, bem disputados, o público vibra muito. Eu acho que o Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras não seriam a mesma coisa”.

Sem Dudu, fora da temporada depois de romper o ligamento cruzado do joelho direito, Abel tem testado diferentes esquemas táticos e jogadores. Contra o Deportivo Pereira, usou três zagueiros, formação que não deve ser repetida no clássico porque Luan, um dos defensores, está suspenso. É provável que o treinador volte a usar três atacantes. Breno Lopes, Jhon Jhon e Endrick disputam a vaga deixada pelo lesionado camisa 7, ídolo da torcida. O garoto Kevin corre por fora.

“É um clássico, é o dérbi. Quando enfrentamos o Corinthians, são sempre grandes jogos e queremos manter sempre esse alto nível para, com fé em Deus, conquistarmos um bom resultado”, disse o zagueiro Murilo, um dos responsáveis pelo bom desempenho defensivo da equipe.

O time não leva gols há seis jogos, melhor marca desde a chegada do técnico Abel Ferreira, em novembro de 2020. A última vez em que a equipe obteve uma sequência tão longa sem ser vazado foi em maio de 2019, quando ficou sete partidas sem ser vazado.

