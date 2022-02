Corinthians provoca Palmeiras após perda do Mundial e avisa: ‘Ganhar deles não é fácil’

Após a derrota do Palmeiras, o maior rival do alviverde não perdeu tempo e usou as redes sociais para provocar o rival e ainda dar uma cutucada, já que o alvinegro paulista derrotou, em 2012, justamente o Chelsea na final do Mundial de Clubes, algoz do verdão no último sábado (13).

A derrota em Abu Dhabi por 2 a 1 para os ingleses foi mais uma revés dos brasileiros contra times ingleses no Mundial. Além do próprio Palmeiras em 1999, o Flamengo perdeu para o Liverpool por 1 a 0 em 2019.

Com isso, o Corinthians continua como o último time da América do Sul a conquistar o tão sonhado Mundial de Clubes.

“Ver o Chelsea na tv sempre me lembra disso. Ganhar deles não é fácil…”, escreveu o Timão.

Ver o Chelsea na tv sempre me lembra disso.



Ganhar deles não é fácil...



