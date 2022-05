Corinthians protocola pedidos à Conmebol cobrando punições ao Boca Juniors Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, em conjunto com a FPF, protocolou dois ofícios cobrando punições ao Boca

O Corinthians, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF), protocolou dois ofícios à Conmebol cobrando punições ao Boca Juniors pelos casos de racismos por parte da torcida argentina, além das dificuldades enfrentadas pelos torcedores corintianos no empate por 1 a 1 contra o Boca, na Bombonera, pela Libertadores.





O presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, se reuniu na quinta-feira (19) com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, para protocolar os pedidos.

Antes do apito inicial na Bombonera, um torcedor foi flagrado imitando um macaco em direção aos torcedores corintianos. Durante a partida, mais vídeos e imagens de ‘hinchas’ argentinos surgiram nas redes sociais, onde é possível ver gestos racistas.

O Corinthians também cobra punições ao Boca pelo tratamento com os torcedores corintianos na chegada do estádio. Diversos relatos, corroborados em nota oficial emitida pelo clube após a partida, apontam que uma parte da torcida só entrou no estádio durante o segundo tempo, o que retardou a ocupação dos lugares reservados à torcida ao longo de toda a primeira etapa.

O clube condenou as atitudes, considerando ser inaceitável o que ocorreu na Bombonera.

Com oito pontos no Grupo E, o Corinthians está perto da vaga às oitavas de final. Na próxima quinta-feira (26), às 21h, os comandados de Vítor Pereira recebem o Always Ready-BOL, na Neo Química Arena, pela rodada final da fase de grupos.

Antes, no domingo (22), às 16h, o Timão tem o clássico Majestoso diante do São Paulo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão.

