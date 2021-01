Corinthians promove ‘mata-mata’ e torcida elege melhor momento do ano Em votação no Twitter oficial do clube, corintianos foram submetidos a um torneio eliminatório com os principais acontecimentos de 2020 e escolheram o título feminino

Nos últimos dias do ano passado, o perfil oficial do Corinthians Twitter promoveu uma espécie de mata-mata para os torcedores escolherem o melhor momento do clube em 2020. Em uma temporada de oscilações e nenhum título no futebol masculino, fato esporádicos foram elencados, mas quem levou a melhor foi a equipe feminina, com a conquista do Campeonato Brasileiro.

A eleição, que começou na última terça-feira, teve uma primeira fase com quatro grupos de quatro fatos cada. Dessas chaves, dois foram eleitos para as quartas de final desse playoff. Confira a formação dos grupos dessa 1ª fase:

GRUPO A

Naming Rights Neo Química Arena

Inauguração Bustos Marcelinho e Ronaldo

Retorno do futebol com vitória no Dérbi

Chegada de Vagner Mancini

GRUPO B

Jogo Festivo Mundial de 2000

Goleada 7 a 0 no Futebol Feminino

Retorno de Fábio Santos

Supercopa de Futsal

GRUPO C

Gol Impedido de Jô contra o Goiás

Gol olímpico Ingryd contra o Palmeiras

1º gol de Cazares

Gol de Otero contra o São Paulo

GRUPO D

Título brasileiro feminino

Título paulista feminino

Superação na fase final do Paulistão

Gol de Davó contra o Internacional

Já nas quartas de final da competição, os confrontos foram os seguintes:



Naming Rights Neo Química Arena x Gol olímpico Ingryd contra o Palmeiras

Chegada de Vagner Mancini x Superação na fase final do Paulistão

Título brasileiro feminino x Goleada por 7 a 0 no futebol feminino

Retorno de Fábio Santos x Gol de Otero contra o São Paulo

Nas semifinais, a torcida escolheu os seguintes duelos:



Gol olímpico Ingryd contra o Palmeiras x Chegada de Vagner Mancini

Título brasileiro feminino x Retorno de Fábio Santos

Na final do torneio, a “Chegada de Vagner Mancini” disputou o título com o “Título brasileiro feminino”, mas quem levou a melhor acabou sendo a conquista nacional. Com 61,6% dos votos, a taça do Brasileirão Feminino foi eleita como o melhor acontecimento do Corinthians em 2020.

