Corinthians precisa vencer o Always Ready para fugir de ‘pedreiras’ na Libertadores Contra os bolivianos, Timão briga por vaga às oitavas da Libertadores e liderança no Grupo E

A diferença entre se classificar em primeiro ou segundo lugar no grupo da Libertadores pode ser decisivo para o sucesso ou fracasso de um clube na maior competição da América do Sul. Contra o Always Ready, nesta quinta-feira (26), às 21h, na Neo Química Arena, o Corinthians precisa dos três pontos para evitar ‘pedreiras’ nas oitavas de final.





GRUPO E ANTES DA 6ª RODADA DA FASE DE GRUPOS

1º – Deportivo Cali – 8 pontos saldo de gols +4

2º – Corinthians – 8 pontos saldo de gols +1

3º – Boca Juniors – 7 pontos – saldo de gols -1

4º – Always Ready – 4 pontos – saldo de gols -4

Três cenários garantem o clube alvinegro no mata-mata da Libertadores, mas em apenas um deles o Timão terminaria como líder do grupo.

Os comandados de Vítor Pereira precisam vencer os colombianos e torcer para que o Deportivo Cali não vença o Boca Juniors na Bombonera, ou ainda de uma vitória dos colombianos por três gols a menos que a vitória do Timão.

Com o primeiro lugar assegurado, o clube alvinegro teria adversários mais acessíveis nas oitavas de final e decidiria o confronto ao lado do seu torcedor, na Neo Química Arena, onde Vítor Pereira soma 81% de aproveitamento, com seis vitórias e dois empates.

ADVERSÁRIOS CASO O CORINTHIANS PASSE EM 1º LUGAR NO GRUPO E

Emelec-EQU

Vélez Sarsfield-ARG

Tolima-COL

Fortaleza

Cerro Porteño-PAR

Talleres-ARG

Libertad-PAR/ Athletico-PR / The Strongest-BOL / Caracas-VEN

Se o Corinthians empatar diante do Always Ready, a classificação também estaria assegurada, mas em segundo lugar. Em caso de derrota simples para os bolivianos, somado a um empate de Boca e Cali em Buenos Aires, o Timão avançaria pelo saldo de gols.

No cenário em que o time do Parque São Jorge seja derrotado na rodada final, uma vitória dos colombianos também garantiria o segundo lugar aos brasileiros. Já uma vitória do Boca levaria a definição da vaga entre Corinthians e Deportivo Cali ao saldo de gols, e a equipe de Rafael Dudamel possui vantagem de três gols.

Se o Timão ficar com o segundo lugar, a equipe seria obrigada a decidir fora de casa, onde o aproveitamento com Vítor Pereira é de apenas 36%.

Além disso, o risco de enfrentar um adversário postulante ao título da Libertadores aumentaria, tendo em vista que Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo e River Plate confirmaram o seu favoritismo e avançaram em 1º lugar nos seus respectivos grupos.

O sorteio das oitavas de final e o chaveamento até a final será realizado na sexta-feira (27), às 12h (de Brasília). Não há restrições para clubes do mesmo país se enfrentarem no mata-mata.

ADVERSÁRIOS CASO O CORINTHIANS PASSE EM 2º LUGAR NO GRUPO E

Palmeiras

River Plate-ARG

Flamengo

Atlético-MG

Estudiantes-ARG

Colon-ARG

Libertad-PAR/ Athletico-PR /The Strongest-BOL / Caracas-VEN

