Corinthians precisa torcer pelo São Paulo para não se afastar muito da liderança do Brasileirão Equipe comandada por Vítor Pereira foi derrotado pelo Ceará por 3 a 1 e ainda corre o risco de ver o Palmeiras disparar na ponta da tabela

A vida do Corinthians nesta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro seria mais fácil se a equipe tivesse vencido o Ceará, mas sofreu a virada por 3 a 1, no Castelão, permaneceu com 29 pontos, e agora precisa torcer pela vitória de um rival para continuar de olho no líder Palmeiras.

Além de torcer por um tropeço do Alviverde, que tem 30 pontos, nesta segunda-feira (18), contra o Cuiabá, no Allianz Parque, o time de Vítor Pereira precisa que o São Paulo vença neste domingo o Fluminense (6º), que tem 27, e que pode ocupar a segunda posição da tabela.

Além do Fluminense, outra equipe pode assumir a atual posição do Corinthians. O Atlético-MG (5º) tem 28 pontos e enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, também neste domingo. Uma vitória do time carioca e do rival paulista garantem o Timão na vice-liderança por mais uma rodada.

Os outros dois times que poderiam passar o Corinthians nesta rodada eram Internacional (3º) e Athletico (4º), mas eles se enfrentaram e a partida terminou empatada por 0 a 0.

