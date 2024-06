Corinthians pode enfrentar Red Bull Bragantino nas oitavas da Sul-Americana; veja a chave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 13:32 Para compartilhar:

O sorteio realizado pela Conmebol nesta segunda-feira, em Luque, no Paraguai, definiu os cruzamentos do mata-mata da Copa Sul-Americana. Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro avançaram direto às oitavas de final, enquanto Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino foram vice-líderes nas chaves e ainda precisam encarar o playoff.

A repescagem funciona da seguinte forma: o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim por diante. No momento, apenas dois confrontos do playoff estão definidos: Red Bull Bragantino x Barcelona de Guayaquil e Athletico-PR x Cerro Porteño.

Os demais jogos aguardam a definição do grupo do Inter na Sul-Americana e do Grêmio na Libertadores. As partidas dos times gaúchos foram adiados pela Conmebol por causa das inundações no Rio Grande do Sul, e os clubes brasileiros ficaram com dois embates a menos. Os duelos restantes foram remarcados para 4 e 8 de junho.

CHAVEAMENTO DAS OITAVAS

O Corinthians pode ter um adversário brasileiro. A equipe paulista terá nas oitavas o vencedor do playoff A, que é justamente Red Bull Bragantino x Barcelona de Guayaquil. O Fortaleza vai enfrentar o vencedor do playoff G, e o Cruzeiro tem pela frente o time que sair vitorioso do playoff E.

O Sportivo Ameliano encara o ganhador do playoff D. O Lanús, da Argentina, tem pela frente o time que triunfar do playoff F como adversário. O Racing desafia a equipe que triunfar no playoff H. O Belgrano pega o ganhador do playoff B. O Independiente Medellín tem embate com o vencedor do playoff C.

Além dos cruzamentos das oitavas, o sorteio na sede da Conmebol também definiu o chaveamento da competição até a grande decisão, marcada para o dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai. Veja abaixo como será o caminho para a “Grande Conquista”.

Os times líderes dos grupos do torneio têm a vantagem de fazer a partida de volta das oitavas como mandantes. No caso do playoff, as equipes vice-líderes da chave, que já estavam na disputa da Sul-Americana, fazem o duelo decisivo em casa.

DATAS DO PLAYOFF:

Jogos de ida – semana de 17 de julho.

Jogos de volta – semana de 24 de julho.

DATAS DAS OITAVAS:

Jogos de ida – 14 de agosto.

Jogos de volta – 21 de agosto.