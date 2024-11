Corinthians perde para Racing (2-1) e está fora da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/11/2024 - 0:14 Para compartilhar:

O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (31), ao ser derrotado na Argentina por 2 a 1 pelo Racing, que fará a final do torneio contra o Cruzeiro, classificado após eliminar o Lanús.

Em um jogo vibrante, Yuri Alberto (6′) abriu o placar para o ‘Timão’, mas o colombiano Juan Fernando Quintero (35′ de pênalti e 39′), grande nome da noite, virou para o time argentino.

A classificação é histórica para o Racing, já que o clube não disputa uma final continental há 32 anos.

A equipe de Avellaneda tentará seu primeiro título internacional desde 1988, quando conquistou a Supercopa Sul-Americana, justamente contra o Cruzeiro.

A final da Copa Sul-Americana, segunda maior competição de clubes do continente, será disputada no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai.

– Corinthians sai na frente –

Depois do empate em 2 a 2 no jogo de ida em São Paulo, há uma semana, o Corinthians precisava vencer fora de casa para avançar à final.

Longe de esperar, o time brasileiro começou agressivo e antes mesmo do primeiro minuto quase abriu o placar com um cruzamento que passou pelo goleiro Gabriel Arias, mas o zagueiro García Basso conseguiu desviar quando a bola ia na direção de Yuri Alberto, que entrava sozinho para marcar.

Com mais alternativas ofensivas, o time brasileiro não demorou para sair na frente, com uma jogada combinada entre Memphis Depay e Yuri Alberto, que bateu cruzado de esquerda para mandar a bola para as redes.

O início do jogo foi dominado pelo ‘Timão’, que encontrava amplos espaços e quase ampliou a vantagem com chute de Memphis e depois em grande bola enfiada de Garro para Yuri Alberto que Arias se antecipou para salvar.

A partir dos 30 minutos, o Racing começou a equilibrar as ações, com mais presença no meio-campo, comandado por ‘Juanfer’ Quintero.

– Quintero decide –

O talentoso meia colombiano deu o primeiro aviso em cobrança de falta que passou perto do gol de Hugo Souza, e pouco depois empatou o duelo batendo pênalti, marcado pelo árbitro após toque de mão de José Martínez dentro da área.

O Corinthians sentiu o gol e o Racing aproveitou o momento. Após arremesso lateral pela esquerda, a defesa alvinegra cochilou e Adrián Martínez ajeitou de cabeça para Quintero, que invadiu a área e bateu rasteiro de esquerda por entre as pernas de Hugo.

O jogo ficou aberto, com o Racing tentando segurar a vantagem e o Corinthians buscando o gol na base da vontade. E o empate quase saiu em mais uma chegada de Yuri Alberto, mas novamente Arias levou a melhor sobre o atacante brasileiro.

Nenhum dos dois times deu trégua no segundo tempo, em que o Corinthians teve mais passe de bola e pressionou o Racing, mas os argentinos resistiram.

O gol que daria tranquilidade não saiu por pouco, quando Salas desperdiçou boa chance após grande passe de Quintero, que foi o cérebro do time argentino em campo.

Apesar das mudanças, o Corinthians não conseguiu marcar para levar a decisão para os pênaltis, já sem a eficiência do primeiro tempo e muito repetitivo nos últimos minutos, quando o Racing se fechou para garantir o resultado.

str/cl/cb