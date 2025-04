Corinthians pega Vasco de olho em apagar má impressão na Sul-Americana e manter tabu de 18 anos

O Corinthians sobe ao gramado na Neo Química Arena neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Vasco, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota em casa no meio de semana para o Huracán não foi o suficiente para causar uma crise, mas serve de alerta para o técnico Ramón Díaz, que precisa apagar a má impressão deixada na estreia da Copa Sul-Americana.

O revés por 2 a 1 para o Huracán deixou claro que o time tem um problema crônico na defesa. Já são 23 gols sofridos no ano, número superior aos 22 jogos realizados na temporada. Contra os argentinos, a zaga formada por Félix Torres e Gustavo Henrique ficou exposta com a desorganização do time, especialmente no meio-campo, e erros individuais em lances de contra-ataque.

“A derrota tem que servir para crescer e reagir, porque passamos um momento muito difícil e tivemos coragem de reagir e sair campeões. A derrota tem que servir para melhorar”, disse Ramón Díaz após o duelo de quinta. “A equipe vai recuperar porque tem qualidade.”

Para piorar, o Corinthians está desfalcado de Hugo Souza, que para por pelo menos um mês por causa de problema na coxa, e Rodrigo Garro, enviado à Espanha para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito, sem previsão de retorno aos gramados. Ambos são considerados peças-chave no time corintiano.

Para o duelo com o Vasco, a tendência é que Ramón Díaz repita a escalação utilizada na quinta-feira, com Matheus Donelli no gol e com Ángel Romero formando o ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. O lateral Fabrizio Angileri sentiu problema na coxa esquerda e é dúvida. Caso não vá a campo, Matheus Bidu será o titular. Gustavo Henrique saiu da partida contra o Huracán com dores e também pode ficar de fora.

Do outro lado do confronto, o Vasco chega com relativa pressão após deixar escapar a vitória diante do Melgar, no Peru, também pela Sul-Americana. O time carioca chegou a abrir 3 a 1, mas sofreu com a bola aérea e estreou com empate por 3 a 3 no torneio continental.

Philippe Coutinho, destaque da equipe no ano, deve ser titular. Os comandados do técnico Fábio Carille estrearam com vitória de virada por 2 a 1 sobre o Santos.

O Vasco entra em campo também com a missão de encerrar um incômodo tabu. Os cariocas nunca venceram o Corinthians na Neo Química Arena. Além disso, não derrotam o time corintiano jogando fora de casa há 18 anos. A última vez foi em 2007, quando o cruzmaltino levou a melhor no Pacaembu, por 1 a 0, em jogo do Brasileirão. A equipe paulista terminou rebaixada naquele ano.

Em todas as competições foram disputados 105 jogos entre as duas equipes, com 47 vitórias do Corinthians, 33 empates e 25 triunfos do Vasco.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS – Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique (André Ramalho ou Cacá), Felix Torres e Matheus Bidu (Angileiri); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Ángel Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e Nuno Moreira; Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).