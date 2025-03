Corinthians pega o Mirassol com tarefa de apagar má impressão deixada na Libertadores

O Corinthians encara o Mirassol neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha do Estadual, o time do Parque São Jorge tem a vantagem de jogar diante do seu torcedor, e tem a tarefa de apagar a má impressão deixada pela classificação suada na Libertadores. Em caso de empate, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

Apesar do ótimo início de temporada, os corintianos estão na bronca com o time. Os comandados de Ramón Díaz sofreram para bater o modesto Universidad Central, da Venezuela, na quarta-feira, e por pouco não foram eliminados da Libertadores ainda na fase preliminar.

O gol que garantiu a vitória por 3 a 2 saiu praticamente nos acréscimos, em ótima finalização de Yuri Alberto. Ao fim do jogo, os torcedores presentes em Itaquera protestaram. “Não é mole, não. Tem que ser homem para jogar no Coringão” foram algumas das cobranças entoadas nas arquibancadas.

A torcida já havia chiado na última rodada da primeira fase do Paulistão, quando os reservas tiveram de se desdobrar para buscar o empate contra o eliminado Guarani. Para este domingo, a tendência é que um time mais próximo do ideal seja levado a campo.

O lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri, de 30 anos, foi inscrito no Paulistão, mas a sua participação no duelo deste domingo ainda é uma incógnita. O jogador vinha sem atuar no Getafe, da Espanha, e participou de apenas dois treinos com Ramón Díaz, com quem já trabalhou no River Plate. Lesionados, os volantes Raniele e o zagueiro Gustavo Henrique estão fora do confronto.

A partida contra o Mirassol é mais um na maratona de jogos eliminatórios que o Corinthians vem encarando. Na próxima quarta-feira, o time volta a campo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pelo confronto de ida da terceira fase da Libertadores. A partida de volta no Brasil acontece na semana seguinte, três dias após a semifinal do Paulistão.

Apesar da classificação para o mata-mata, o Mirassol vive um mau momento. Recém-promovido à primeira divisão nacional, o time do interior paulista está há seis jogos sem vencer no Estadual, com cinco derrotas e um empate. Os resultados culminaram na demissão do técnico Eduardo Barroca, e o time está sendo treinado interinamente por Ivan Baitello.

Além do jejum recente de vitórias, o Mirassol terá de superar uma escrita para avançar no Estadual. O time do interior paulista nunca derrotou o Corinthians. Em 13 partidas, foram nove triunfos do time alvinegro e três empates.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X MIRASSOL

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo (Matheus Bidu); José Martinez, André Carrillo (Talles Magno), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Iury Castilho. Técnico: Ivan Baitello (interino).

ÁRBITRO – Daiane Muniz.

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).