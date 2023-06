Corinthians pega Liverpool ignorando Sul-Americana e contra vexame histórico na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Eliminado da Copa Libertadores, o Corinthians não entrará em campo com a preocupação de se classificar para os playoffs da Sul-Americana. Vanderlei Luxemburgo optou por levar um time praticamente reserva ao duelo com o uruguaio Liverpool, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, às 21h30. A equipe de Montevidéu rivaliza com os alvinegros na luta pelo terceiro lugar do Grupo E, que tem Argentinos Juniors e Independiente del Valle classificados para as oitavas de final.

O Corinthians tem quatro pontos, assim como o Liverpool. A vantagem dos donos da casa está no saldo de gols (-2 a -5). Por isso, um empate garante os comandados de Luxemburgo na Sul-Americana. Derrotado em casa pelo Del Valle e o Argentinos Juniors, o Corinthians ao menos pode evitar um vexame histórico contra os uruguaios. A equipe alvinegra jamais perdeu todos os compromissos como mandante em uma mesma edição de Libertadores.

Uma vitória sobre o Liverpool fará o time repetir a campanha de 2018, em que perdeu em casa para Millonarios e Independiente e só ganhou do Deportivo Lara. A trajetória como visitante, porém, garantiu a vaga nas oitavas de final à época. Dessa vez, nem isso será possível.

Luxemburgo admitiu após a derrota para o Athletico-PR, em Curitiba, que está focado em livrar o time da “zona da confusão” e beliscar um bom resultado na Copa do Brasil. Para tal, a Sul-Americana pode ser um empecilho, dada a necessidade de repartir forças.

“Com respeito a Sul-Americana, não sou presidente do Corinthians, mas a minha ideia é ter a semana com os jogadores que vão enfrentar o (Red Bull) Bragantino. A ideia é colocar os jogadores que não estão atuando e preservar técnica e fisicamente os jogadores para o Brasileirão e Copa do Brasil”, disse Luxemburgo.

O Corinthians vive momento instável, à beira da crise. Os torcedores estão insatisfeitos com o nível de atuação sob Luxemburgo e não têm motivos para acreditar em uma melhora a curto prazo. Há expectativa de que jovens recebam oportunidade no duelo desta quarta. Pedro, Wesley, Adson, Giovane e Matheus Araújo estão na fila do meio para frente. Dez jovens do time sub-20 foram relacionados. Giuliano deve ser o nome experiente para dar ritmo ao time e pode ganhar a companhia de Fausto Vera, que tem status de titular.

O Liverpool vem de uma boa vitória no Torneio Intermedio. Bateu o Nacional de Montevidéu por 3 a 0 na última sexta-feira. O adversário do Corinthians lidera o Grupo B do campeonato, com 100% de aproveitamento, e não esconde ambição de surpreender em Itaquera. “Vamos com tudo para o Brasil. É um jogo difícil, mas estamos com muita vontade de ir para a Sul-Americana”, disse o técnico Jorge Bava.

