Corinthians passa pelo Cuiabá e enfrenta o Juventude na terceira fase da Copa SP

O Corinthians avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Cuiabá pelo placar de 3 a 1, em partida realizada neste sábado, no estádio José Lancha Filho, em Franca (SP). O maior campeão do torneio, com 10 conquistas, sofreu, mas continua vivo na busca por mais um título.

O Corinthians abriu 2 a 0 com os gols de Daniel Marcos e Léo Pereira, mas Luis Antônio diminuiu e colocou fogo na partida. O time da capital paulista, no entanto, fez o terceiro com Gabriel Pereira, nos últimos minutos do jogo, e acabou confirmando a classificação.

O clube da capital paulista enfrentará o Juventude na próxima fase. Em Cravinhos (SP), o time de Caxias do Sul (RS) passou pela Francana na disputa por pênaltis por 4 a 2, após empate no tempo normal por 2 a 2.

Além do Corinthians, mais 15 times já estão confirmados na terceira fase. São eles: CRB, Londrina-PR, Athletico-PR, Mirassol-SP, Red Bull Brasil-SP, Atlético-GO, Ponte Preta, Taboão da Serra-SP, Tupi-MG, Juventude, Joinville, Internacional, Paraná, Desportivo Brasil-SP e Botafogo-SP.

Confira os resultados deste sábado pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Botafogo-SP 2 x 0 Botafogo-RJ

Vitória-BA 0 (4) x (5) 0 Paraná-PR

Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Capivariano-SP

Internacional-RS 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Joinville-SC 1 x 0 Tanabi-SP

Juventude-RS 2 (4) x (2) 2 Francana-SP

Tupi-MG 1 (6) x (5) 1 Gama-DF

Taboão da Serra-SP 3 (2) x (1) 3 Ituano-SP

Santos-SP 1 (2) x (3) 1 Ponte Preta-SP

Novorizontino-SP 0 x 2 Atlético-GO

Red Bull Brasil-SP 4 x 0 Serra-ES

Votuporanguense-SP 1 x 2 Mirassol-SP

Athletico-PR 1 (4) x (2) 1 Bahia-BA

Fluminense-RJ 1 (5) x (6) 1 CRB-AL

Londrina-PR 2 x 1 Timon-MA

Corinthians-SP 3 x 1 Cuiabá-MT