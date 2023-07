Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos têm jogadores em fim de contrato que podem sair

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 12:27 Compartilhe

Com a abertura da janela de transferências de meio, na segunda-feira, alguns clubes do Campeonato Brasileiro se preparam para possíveis perdas de jogadores em fim de contrato, já que aqueles que estiverem a menos de seis meses do término de seu vínculo podem assinar com um novo time para a próxima temporada.

No caso dos clubes paulistas na Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos têm todos atletas nessa situação no elenco. O Red Bull Bragantino é o único que não corre risco de perder jogadores nesta janela.

Alguns já foram informados pelas respectivas diretorias de que não seguirão nos clubes, como Luan (Corinthians), e outros têm futuro incerto, casos de Alison (Santos) e Rafinha (São Paulo). Dos jogadores em final de contrato, Bruno Méndez, do Corinthians, parece ser o mais “desejado”, já que segue em negociações para renovar.

O alvinegro é, inclusive, o time com mais atletas cujos vínculos acabam no encerramento do atual ano, dentre eles, os ídolos Fábio Santos e Renato Augusto, que, apesar de ser peça importante na equipe de Vanderlei Luxemburgo, tem sequência atrapalhada por lesões. Paulinho é outro que teria o compromisso terminado em 2023, mas, como se machucou e só volta em 2024, o clube é forçado a estender o acordo com ele para seguir o tratamento.

Confira todos os jogadores em fim de contrato dos times paulistas no Brasileirão:

CORINTHIANS

Bruno Méndez – Zagueiro

Cantillo – Meio-campo

Fábio Santos – Lateral-esquerdo

Gil – Zagueiro

Giuliano – Meio-campo

Gustavo Mosquito – Atacante

Luan – Meio-campo

Renato Augusto – Meio-campo

PALMEIRAS

Jailson – Meio-campo

Marcelo Lomba – Goleiro

Marcos Rocha – Lateral-direito





SANTOS

Alison – Meio-campo

Camacho – Meio-campo

SÃO PAULO

Rafinha – Lateral-direito

RED BULL BRAGANTINO

Sem jogadores em fim de contrato

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias