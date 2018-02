Corinthians oficializa contratação de Marllon e acordo de 4 anos com zagueiro

O Corinthians oficializou na manhã desta segunda-feira a contratação do zagueiro Marllon, que estava na Ponte Preta e assinou acordo para defender o seu novo time por quatro temporadas. O defensor de 25 anos já vinha realizando atividades físicas no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e dependia apenas de ser aprovado nos exames médicos para ser confirmado como reforço.

Para contar com Marllon, o Corinthians pagará R$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta, que pertenciam ao Cianorte, do Paraná. Revelado pelo Cruzeiro, o atleta firmou acordo nesta segunda-feira para atuar pela equipe alvinegra até dezembro de 2021 e comemorou o acerto enquanto assinava os papéis de seu contrato.

“Torcida corintiana, estamos juntos! Estou bastante feliz e mais motivado ainda para vestir essa camisa. Pode ter certeza de que vou dar a minha vida por este clube”, afirmou o jogador, por meio de um vídeo reproduzido pelo Corinthians em sua página no Twitter, rede social na qual o atleta também aparece em outra publicação vestindo o uniforme da equipe.

Carioca nascido no Rio de Janeiro, Marllon tem 1,86m de estatura e em sua carreira profissional atuou por Cruzeiro, Bangu, Flamengo, Duque de Caxias, Boavista, Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético Goianiense, Cianorte e finalmente a Ponte Preta. Os seus principais títulos foram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado com o time flamenguista, em 2011, e a Série B do Brasileiro de 2016, pelo Atlético-GO, quando também foi eleito o melhor zagueiro daquela edição da competição.