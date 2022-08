Corinthians oferece pagar 100% do salário de Luan para emprestá-lo ao Santos

O Corinthians aceita pagar todo o salário do atacante Luan para emprestá-lo ao Santos nesta janela de transferências. Contratado como grande destaque do Grêmio, o jogador desembarcou em São Paulo em 2020 com enorme expectativa, mas nunca chegou perto de atingir o potencial esperado. O clube da Vila Belmiro busca se reforçar para a sequência do Brasileirão e avalia o nome do atleta de 29 anos.







São apenas três jogos de Luan em 2022, todos no Campeonato Paulista. Ele não é relacionado para partidas do Corinthians desde o confronto contra a Portuguesa, do Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil, em abril. Mesmo com vários desfalques ao longo do ano, o técnico Vítor Pereira preferiu utilizar garotos do que colocar Luan em campo. Com outros técnicos que passaram pelo clube, passou por situação similar. Recentemente, Luan foi retirado da lista de jogadores relacionados do clube para a sequência da Copa Libertadores.

A imagem do jogador ficou arranhada pela falta de participação em campo e atuações apagadas, o que também aumentou o desinteresse de outros times em sua contratação. O Corinthians se oferece a pagar todo o salário alto de Luan, cerca de R$ 800 mil, para atrair interessados. O clube não conta mais com o meia e deseja dar uma oportunidade ao atleta que, caso tenha bom desempenho, possa achar um novo destino na próxima temporada.

O Corinthians já havia tentado liberar Luan para outros clubes no passado, mas o salário alto do atleta inviabilizava possíveis negociações. O clube contratou nesta janela de transferências o zagueiro Fabián Balbuena, o volante Fausto Vera e o atacante Yuri Alberto e viu as saídas do zagueiro João Victor, do atacante Mantuan e do goleiro Ivan.

Em junho, o diretor de futebol Roberto de Andrade já havia sinalizado o interesse em negociar o atleta. “Em relação ao Luan, é algo que nos preocupa bastante também. Foi eleito o melhor atleta das Américas, sabemos do potencial que ele tem, mas também não sabemos o que está acontecendo. Ele foi convocado para alguns jogos e, na véspera ou no dia, se colocou fora porque estava sentindo incômodos e dores. É uma situação delicada, temos contrato com o atleta, não é tão simples fazer a rescisão.”

Na entrevista coletiva após o empate com o Fluminense, na segunda-feira, o técnico do Santos, Lisca, se esquivou de responder sobre a possível chegada de Luan à Vila Belmiro. “Já pontuei o que preciso, as minhas preferências e é o que eu faço. Luan acho ótimo jogador, mas não posso tecer comentários. Ele é jogador do Corinthians. A pergunta tem que ser feita para a diretoria do Corinthians”