Corinthians não aproveita expulsão e é derrotado pelo São Bernardo no Paulistão

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 27/01/2024 - 22:20 Para compartilhar:

Mesmo com um jogador a mais, o Corinthians voltou a mostrar um futebol apático e foi derrotado por 1 a 0 pelo São Bernardo, em partida válida pela 3ª rodada do Paulistão. O volante Rodrigo Souza foi expulso no primeiro tempo, mas o Bernô venceu a partida com gol de Silvinho. É a segunda derrota consecutiva do Timão no estadual.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Corinthians estaciona nos quatro pontos e vê o RB Bragantino assumir a liderança do Grupo C. Já o São Bernardo chega aos sete pontos e divide a ponta do Grupo D com o São Paulo.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Corinthians teve um início promissor, mas não conseguiu aproveitar a expulsão de Rodrigo Souza e, mesmo com um a menos, o São Bernardo achou espaços na defesa corintiana e abriu o placar nas costas de Palacios e Fagner.

Mano Menezes mexeu na equipe e promoveu mudanças táticas, e o Timão esboçou uma reação na segunda etapa, mas esbarrou em problemas de pontaria. O São Bernardo suportou a pressão e segurou a vitória.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Corinthians é o clássico Majestoso contra o São Paulo, terça-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Paulistão. Na quarta-feira (31), o São Bernardo visita a Inter de Limeira.

➡️ Veja os grupos e datas dos confrontos no Paulistão

SÃO BERNARDO 1 X 0 CORINTHIANS

PAULISTÃO – 3ª RODADA

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo

Data e hora: Sábado, 27 de janeiro de 2024, às 20h (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Ítalo Magno de Paula Andrade

Árbitro de vídeo: Rodrigo Santos

Cartões amarelos: Lucas Lima, Silvinho (SBO); Rojas, Caetano, Fagner (COR)

Cartões vermelhos: Rodrigo Souza (SBO)

GOLS: – Rodrigo Souza (1-0, aos 25′ do 2ºT)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias