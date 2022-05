Corinthians muda cor de bandeira LGBTQIA+ por rivalidade e exclui verde de post contra homofobia

No Dia Internacional de Combate à Homofobia, clubes brasileiros estão compartilhando mensagens contra a violência sofrida pela comunidade LGBTQIA+. O Corinthians, por sua vez, chamou atenção por excluir o verde da bandeira LGBTQIA+. As informações são do UOL.

“O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Respeite quem só quer viver”, escreveu o perfil oficial do Alvinegro Paulista.





O verde da bandeira pode ter sido retirado pela rivalidade com o Palmeiras, uma vez que o Timão é conhecido por negar a cor em seus bastidores.