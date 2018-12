Corinthians mostra interesse na contratação do meia Ramires, do Bahia

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, admitiu conversas recentes com o mandatário do Corinthians, Andrés Sanchez, para tratar sobre a possibilidade do meia Ramires de se transferir para o clube paulista. Segundo o dirigente baiano, ainda não houve uma proposta oficial pelo jogador de 18 anos, mas ele está aberto a iniciar as negociações.

“Tenho conversas frequentes com Andrés e temos muita identidade entre os clubes. Ele procurou muito sobre o Ramires, estamos conversando, mas não tem nada concreto, nada classificado como proposta formal”, disse Guilherme Bellintani, em entrevista à rádio Bandeirantes.

O jogador apareceu com destaque no Campeonato Brasileiro. Atualmente, ele está com a seleção brasileira sub-20 que se prepara para a disputa do Sul-Americano da categoria, no Chile, e se tornou um jogador bastante valorizado pelos baianos.

Guilherme Bellintani destaca a importância do garoto para a equipe, mas não descarta fazer negócio. “Não colocamos valor no atleta, se houver proposta a gente avalia. Muito bom saber do interesse de outros times, mas ele está focado no Bahia e na seleção sub-20”, explicou o dirigente.

Por enquanto, o Corinthians tem como reforços assegurados para o ano que vem o lateral-direito Michel Macedo, o volante Richard, o meia Ramiro e os atacantes Mosquito e André Luis. Além disso, o meia equatoriano Sornoza, do Fluminense, também está certo, mas ainda não foi anunciado oficialmente.