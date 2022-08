Corinthians marca no fim e empata com o Fluminense na ida da semifinal da Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 24/08/2022 - 21:35 Compartilhe

Foi um jogo intenso no Maracanã, mas Fluminense e Corinthians ficaram no empate por 2 a 2 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor saiu na frente e fez dois gols nos primeiros momentos dos tempos, mas o time paulista marcou no fim para levar a igualdade de volta para casa. Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias fizeram para os donos da casa. Renato Augusto e Róger Guedes marcaram a favor dos visitantes.

LOUCO DA CABEÇA



A música que embala o Fluminense na temporada diz que o torcedor vai ficar “louco da cabeça” quando o time jogar. A arquibancada do Maracanã pulsou e mostrou que a sintonia está maior do que nunca. Com o Dinizismo funcionando em campo quase até o final, o Flu foi embalado pelos tricolores em ótima partida de Nino, observado por Tite, e Jhon Arias, autor do segundo gol. No fim, porém, balde de água fria na empolgação.

ACREDITOU



O grande mérito do Corinthians no Maracanã foi acreditar e ser eficiente em cima dos erros do Fluminense. Renato Augusto foi o melhor em campo, mas Róger Guedes novamente apareceu em um momento importante. Mesmo com uma atuação ruim no segundo tempo, o time paulista soube jogar nos problemas do Flu e saiu com bom resultado do Maracanã.

OS GOLS



O primeiro gol do jogo saiu em bobeada de Fagner logo no primeiro minuto, fazendo falta em Arias dentro da área. Após revisão no vídeo, o árbitro assinalou o pênalti e Ganso, muito frio, abriu o placar na cobrança. Depois, aos 22, o Corinthians aproveitou um erro do Fluminense no meio para sair em ótima jogada de Yuri Alberto, que deu para Reanto Augusto deixar tudo igual. Nos segundos iniciais da etapa final, Cris Silva infiltou após lançamento de Samuel Xavier, tentou cruzar e Arias aproveitou a sobra após Gil afastar para marcar um golaço aos 45 segundos. Mas os visitantes deixaram tudo igual nos acréscimos, em mais um erro do Flu, Róger Guedes marcou.

​

MUITA AÇÃO



Foram minutos bastante movimentados no primeiro tempo. Nem o mais otimista torcedor do Fluminense poderia prever o time abrindo a contagem logo no primeiro ataque, com pênalti de Ganso. Envolvendo o Corinthians, o time de Fernando Diniz ia muito bem até um erro aos 22 minutos. André e Nonato se enrolaram, Yuri Alberto fez linda jogada e Renato Augusto deixou tudo igual. Os dois times tiveram chances bem perigosas depois disso, mas os cariocas sentiram o gol sofrido e passaram a errar mais, levando sustos. Mesmo assim, Cássio operou um milagre após cabeçada de Cano e o 1 a 1 seguiu no placar.

DOMÍNIO TRICOLOR E GOL



Da mesma forma que começou o jogo de maneira eletrizante, o Fluminense também voltou do intervalo com tudo. Logo aos 45 segundos, Samuel Xavier fez o lançamento, Cris Silva tentou cruzar, mas Arias aproveitou a sobra para marcar um golaço e recolocar o Tricolor na frente. A partir daí, o Flu, enfim, encaixou seu jogo e dominou as ações, criando boas chances de ampliar, mas pecando no passe final. Enquanto Diniz oxigenava o time, Vítor Pereira demorou muito a mudar qualquer peça e só foi fazer as primeiras alterações aos 40 minutos. Mas o Corinthians deixou tudo igual nos acréscimos após mais um erro dos mandantes na defesa.

E AGORA?



Os dois times só voltam a se enfrentar no próximo dia 15 de setembro, quando o Fluminense vai até a Neo Química Arena para o jogo de volta contra o Corinthians. Antes disso, o Tricolor enfrenta o Palmeiras no sábado, às 19h, no Maracanã, em confronto direto do Campeonato Brasileiro. Já os paulistas recebem o Red Bull Bragantino na segunda-feira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2X2 CORINTHIANS

Data/Hora: 24/08/2022, às 19h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Ganso (3’/1ºT) (1-0), Renato Augusto (22’/1ºT) (1-1), Arias (1’/2ºT) (2-1), Róger Guedes (44’/2ºT) (2-2)

Cartões amarelos: André (FLU), Fagner, Fábio Santos, Róger Guedes (COR)

Cartões vermelhos: –

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Cris Silva – intervalo); André, Nonato (Martinelli – 23’/2ºT) e Ganso (Michel Araújo – 40’/2ºT); Matheus Martins (Nathan – 34’/2ºT), Cano e Arias (Marrony – 34’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz (Xavier – 47’/2ºT), Fausto Vera e Renato Augusto (Ramiro – 40’/2ºT); Adson (Mosquito – 40’/2ºT), Yuri Alberto (Mateus Vital – 40’/2ºT) e Róger Guedes (Piton – 47’/2ºT). Técnico: Vítor Pereira.

