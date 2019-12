Corinthians leva Liga Paulista de Futsal após confusão e abandono de jogo

O Corinthians conquistou neste domingo o título da Liga Paulista de Futsal, mas o jogo não trouxe muitos motivos para comemoração. A partida contra o Magnus, de Sorocaba, foi encerrada antes do encerramento do tempo regulamentar depois de uma briga generalizada e da equipe do interior abandonar a quadra do Ginásio Wlamir Marques alegando falta de segurança.

A decisão tinha várias jogadas ríspidas e discussões. A primeira paralisação aconteceu quando Renatinho, do Corinthians, e Titi, do Sorocaba, se estranharam e foram expulsos. Na saída, Renatinho empurrou o adversário e a briga teve início. Seguranças do Corinthians entraram na quadra e a confusão só aumentou.

Após o jogo ficar paralisado por vários minutos, a equipe do Sorocaba resolveu abandonar o jogo, alegando não se sentir segura para continuar a partida. Assim, mesmo sem muita festa, o Corinthians entendeu que deveria comemorar o título.

Foi a quinta vez que o Corinthians conquistou o torneio, sendo a segunda consecutiva e contra o time de Sorocaba. No geral, o time alvinegro tem larga vantagem sobre a equipe do interior. São 27 jogos, com 15 vitórias, sete empates e cinco vitórias.