Corinthians lança logo comemorativo do aniversário de 110 anos do clube

O Corinthians lançou na noite desta sexta-feira, pelas suas redes sociais, o logo comemorativo da comemoração do aniversário de 110 anos do clube. A data será celebrada no dia 1º de setembro.

A marca traz a sigla SCCP e “110 anos” na parte superior. Logo abaixo aparecem a silhueta dos cinco fundadores do clube – Antonio Pereira, Raphael Perrone, Joaquim Ambrósio, Anselmo Correa e Carlos Silva – em torno de um lampião, no bairro do Bom Retiro.

O desenho do logo foi decidido por votação dos torcedores, nas redes sociais, durante este mês. Eles tinham três opções. De acordo com o clube, o logo comemorativo vai estampar todos os materiais utilizados pelo Corinthians em referência ao aniversário.