Corinthians joga mal e perde pela 1ª vez para Mirassol em duelo com cavadinha errada

O Corinthians foi dominado pelo Mirassol no segundo tempo e deixou o estádio José Maria de Campos Maia, neste sábado, derrotado por 2 a 1, em partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota do time Parque São Jorge para o adversário da região de São José do Rio Preto (SP). E também a primeira do time da capital sob o comando do técnico Dorival Júnior.

+Red Bull Bragantino empata no fim com o Grêmio e assume a liderança provisória

Grande astro alvinegro, Memphis Depay teve uma noite frustrante no interior paulista. O holandês perdeu pênalti ao tentar “cavadinha” e se redimiu com assistência para Cacá abrir o placar, mas foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo, um minuto antes de os mirassolenses conseguirem a virada, com Gabriel. O gol de empate saiu no começo da etapa final, marcado por Edson Carioca.

O resultado deixa a equipe comandada por Dorival Júnior em oitavo lugar na tabela, com dez pontos, mesma pontuação à qual chegou o Mirassol, 10º colocado. Até então, o time do técnico Rafael Guanaes só havia vencido uma partida no Brasileirão, contra o Grêmio.

Improdutivo no meio-campo, o Corinthians viu o Mirassol trabalhar bem a bola no começo do primeiro tempo, mas o goleiro Hugo Souza não passou por maiores preocupações. O mirassolense Walter, ex-Corinthians, teve de intervir nas raras chances criadas pelos corintianos, que foram mais perigosos que o adversário, apesar da baixa intensidade.

Com Yuri Alberto no banco, por decisão de Dorival, que tem promovido um rodízio em diferentes posições a cada partida, faltava poder ofensivo à equipe alvinegra.

O ritmo em que o time da capital jogava a partida só acelerava quando Igor Coronado vivia seus lampejos e quebrava a linha de marcação adversária. Foi em um desses lances que o meia conseguiu boa finalização de dentro da área e parou em Walter. Antes da defesa, contudo, a bola bateu na mão de Neto Moura.

Após longa análise do árbitro João Vitor Gobi em frente ao televisor do VAR, o pênalti foi marcado. Memphis escolheu bater de “cavadinha” e viu o goleiro defender. Ainda teve a chance do rebote, porém apenas esbarrou na bola, que saiu pela linha de fundo.

O jogo ficou mais aberto perto do final do primeiro tempo, e o Corinthians aproveitou melhor o período no campo de ataque. No último minuto antes do intervalo, Memphis cobrou escanteio com efeito e Cacá abriu o placar de cabeça.

O Mirassol voltou mais agudo para a etapa final, com duas mudanças. José Aldo e Cristian entraram nos lugares de Neto Moura e Fabrício Daniel, respectivamente. Pouco participativo ofensivamente ao longo do primeiro tempo, o experiente lateral-esquerdo Reinaldo apareceu para receber dentro da área e cruzar rasteiro para Edson Carioca empatar o jogo.

O corintiano morador de Mirassol que esperava a dupla Yuri Alberto e Memphis em ação se frustrou. Quando Yuri entrou em campo, aos 18 minutos, foi justamente para a saída do astro holandês. Logo depois da substituição, saiu a virada mirassolense, com gol de Gabriel, que só completou para a rede após uma bola desviada encobrir Hugo Souza.

Nem mesmo a habitual vivacidade de Yuri serviu para tirar o Corinthians da morosidade que foi vista durante a maior parte do segundo tempo. O Mirassol continuou dominando a partida e deu trabalho para a defesa corintiana. Até marcou o terceiro com Matheus Bianchi, nos acréscimos, após trapalhada dos alvinegros, mas o gol foi anulado por toque de mão na jogada.

Ficha técnica: Mirassol 2 x 1 Corinthians

MIRASSOL – Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Negueba); Edson Carioca (Yago Felipe), Fabrício Daniel (Cristian) e Iury Castilho (Matheus Bianqui). Técnico: Rafael Guanaes.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Maycon (Héctor Hernández), Raniele (Talles Magno), Breno Bidon (Alex Santana) e Igor Coronado; Ángel Romero (Carrillo) e Memphis Depay (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

GOL – Cacá, aos 51 minutos do primeiro tempo. Edson Carioca, aos 4, e Gabriel, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Victor e Neto Moura (Mirassol); Memphis Depay, Hugo Souza, Angileri, Talles Magno e Raniele (Corinthians).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 1.170.660,00.

PÚBLICO – 11.584 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).