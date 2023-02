Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 6:00 Compartilhe

Classificado e com a liderança do grupo C garantida no Campeonato Paulista, o Corinthians não trata o clássico desde domingo (26), contra o Santos, como partida para cumprir tabela. Isso porque o Timão tem o objetivo de se classificar na melhor posição possível na classificação geral e ter a vantagem do mando de campo nas fases decisivas do Estadual, e ao mesmo tempo também pode prejudicar o rival, que briga por uma vaga nas quartas de final.

Assim, o técnico Fernando Lázaro não vai poupar atletas e deve repetir a escalação pelo terceiro jogo consecutivo. O provável time titular para o jogo deste fim de semana, na Vila Belmiro, é o mesmo que venceu o Mirassol, por 3 a 0, na última rodada, e também empatou com o Palmeiras no jogo anterior.



+ Quem é melhor: Santos ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!





O Coringão tem 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas em 10 jogos. A equipe chega à partida deste domingo (26) com a quinta melhor campanha do Paulistão, mas pode terminar a rodada na terceira colocação, caso vença, isso porque o São Paulo foi derrotado pelo São Bernardo, na noite do último sábado (25).

+ Confira a tabela do Paulistão e simule as partidas da competição estadual



Por outro lado, o Santos vem de duas partidas sem perder – empatou com o Santo André e venceu a Portuguesa. Assim, a equipe da Vila Belmiro deixou de flertar com a zona do rebaixamento e agora sonha com uma classificação, algo que não acontece há dois anos no Paulistão. Neste momento, o Peixe depende somente de si. Mesmo estando na terceira colocação do grupo A, atrás de Red Bull Bragantino e Botafogo-SP, a equipe alvinegra tem um jogo a mais que os dois times, que entraram em campo neste sábado (25). Como o Pantera foi derrotado pelo Água Santa, por 1 a 0, basta uma vitória santista no clássico deste fim de semana para que o time do litoral assuma a vice-liderança da chave.

Desta forma, o Corinthians terá a missão de atrapalhar os planos do rival praiano. Até mesmo um empate prejudicaria os santistas, que igualaria a pontuação botafoguense, mas com uma vitória a menos. Assim, o Peixe iria para a última rodada da primeira fase com

Por esses fatores, o Clássico Alvinegro servirá para o Timão manter a honra de jogar em casa o máximo possível no Paulistão e também poderá fazer do Time do Povo uma pedra no sapato do Santos, auxiliando para tirar um rival direto da disputa pelo título estadual.

E MAIS:



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias