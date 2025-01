Corinthians inscreve meia da Copa São Paulo, de 17 anos, no Campeonato Paulista

O Corinthians registrou, nesta terça-feira, três nomes na lista de inscrição no Campeonato Paulista que havia sido entregue à Federação Paulista de Futebol na segunda-feira. A principal novidade é o meia Luiz Eduardo, de 17 anos, que defende a equipe do Parque São Jorge na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O garoto veste a camisa 10 do time alvinegro na Copinha, em cuja competição atuou nas três vitórias corintianas, e vem chamando a atenção do técnico Ramón Díaz desde o ano passado, quando participou de treinamentos com a equipe profissional. Vindo do Água Santa em abril de 2024, ele participou de apenas dois jogos no sub-17 e foi promovido para o sub-20, no qual participou de 21 jogos e anotou três gols.

Luiz Eduardo foi inscrito na lista A, que tem somente 30 vagas, porque chegou do Água Santa há menos de um ano. O regulamento da competição exige um tempo mínimo dos jovens das categorias de base no clube para que possam ser inscritos na lista B, ilimitada. A relação foi enviada com 26 nomes na lista A e outros 12 na B, que inclui, por exemplo, Breno Bidon e Kayke.

Além do jovem, o Corinthians incluiu na relação o zagueiro Cacá e o atacante Pedro Raul. Adquirido em definitivo do Tokushima Vortis, do Japão, Cacá teve seu novo contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para jogar. O atacante, por sua vez, foi contratado com alta expectativa, mas ainda não emplacou com a camisa alvinegra.

O volante Maycon e o atacante Giovani não foram inscritos, já que seus contratos com o clube ainda estão pendentes, mas a tendência é que eles integrem o grupo para a disputa do Estadual – as inscrições para a lista A ficarão abertas até 11 de fevereiro.

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino em sua estreia no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid. O técnico Ramón Díaz deverá levar a campo uma equipe mista nos primeiros jogos pela competição.