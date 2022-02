Corinthians inicia semana de treinamentos e confirma lesão muscular de Xavier

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino na pela nona rodada do Campeonato Paulista. Sob comando do técnico interino Fernando Lázaro enquanto não acerta com seu novo treinador, o time alvinegro se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. O elenco corintiano terá a semana completa de trabalhos para se preparar para o próximo confronto.

O volante Xavier teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda constatada durante o empate por 1 a 1 com o Botafogo em Ribeirão Preto. O jogador não participou dos trabalhos com o restante do elenco e ficou sob os cuidados do departamento médico do time nesta segunda. Xavier entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo, já no fim da partida. Por volta dos 43 minutos, o jogador de 21 anos sentiu dores musculares e caiu no gramado.

Os titulares no jogo do último sábado participaram apenas do aquecimento com o restante do elenco no gramado e logo retornaram à parte interna do CT para atividades regenerativas.

Após o aquecimento, o grupo se dirigiu com Lázaro até o campo 2 do CT para realizar um treinamento coletivo em espaço reduzido. O elenco foi dividido em três. Alguns atletas permaneceram no gramado para complementos com a comissão técnica ao fim da atividade.

O elenco corintiano se apresenta novamente no período da manhã nesta terça-feira. O jogo diante do Red Bull Bragantino está marcado para o próximo domingo, às 11h, na Neo Química Arena. O Corinthians é líder do Grupo A do Paulistão, com 14 pontos, quatro a mais que o vice-líder Guarani. O time da capital paulista ainda possui um jogo a menos. Após a demissão de Sylvinho, o Corinthians venceu três das suas quatro partidas e empatou contra o Botafogo na última rodada.

