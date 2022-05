Corinthians inicia preparação para enfrentar o América-MG no Brasileirão Vítor Pereira promoveu um treino de posse de bola em campo reduzido e organizou o primeiro trabalho tático para o Timão visando o duelo contra o Coelho

Um dia após o empate por 1 a 1 com o Always Ready, pela rodada final da Libertadores, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira (27) e iniciou a preparação para o duelo de domingo (29), às 18h, contra o América-MG, pela oitava rodada do Brasileirão.





> GALERIA – Os jogos do Corinthians na Arena com a volta do público



Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate contra os bolivianos na quinta-feira (26) ficaram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo.

Com o restante do grupo, após o aquecimento, Vítor Pereira promoveu um treino de posse de bola em campo reduzido. Depois, o treinador organizou o primeiro trabalho tático de olho no Coelho.

Por fim, os atletas treinaram cruzamentos e finalizações. Após o término do treinamento, alguns jogadores permaneceram no gramado e repetiram cobranças de pênalti.

> TABELA – Confira e simule os jogos do Timão no Brasileirão



Sete jogadores das categorias de base do clube completaram o treino: os zagueiros João Pedro (2003) e Robert Renan (2003); os meio-campistas Biro (2004), Matheus Araújo (2002); e os atacantes Felipe (2004), Giovane (2003) e Wesley (2005).

O elenco retorna ao CT Joaquim Grava na tarde de sábado (28), onde realizará o último treino antes do duelo contra o América-MG.

O Corinthians lidera o Brasileirão com 14 pontos em sete jogos, está nas oitavas de final da Libertadores, e na última rodada do torneio nacional empatou por 1 a 1 com o São Paulo, em casa.

Já o Coelho, eliminado da Libertadores, ocupa o 9º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos. Na última rodada, a equipe mineira empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Independência.

E MAIS:

E MAIS: