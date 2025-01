Corinthians iguala recorde de vitórias seguidas no século que só equipe de Luxemburgo conseguiu

O Corinthians manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista ao vencer o Água Santa por 2 a 1, na noite de quarta-feira. A equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz está embalada desde a temporada passada e, com o resultado obtido na Neo Química Arena, igualou o recorde de vitórias seguidas neste século.

São dez triunfos consecutivos, incluindo partidas da reta final do ano passado. A impressionante sequência teve início ainda no último Brasileirão. As dez vitórias seguidas do Corinthians foram contra: Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, Velo Clube e Água Santa.

Neste século, a melhor marca positiva do clube tinha sido atingida em 2001, quando a equipe alvinegra, então comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, emendou, justamente, dez triunfos consecutivos. O Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista daquela temporada.

A maior sequência de vitórias da história corintiana ocorreu entre os anos de 1920 e 1921, quando o time paulista obteve 21 triunfos consecutivos.

“Ficamos felizes pela temporada passada, mas está esquecido. Estamos olhando para frente, há muito o que melhorar e conquistar. Tomara que Deus nos ajude e que possamos ter o ano que nós queremos. Ganhamos hoje e temos que pensar no domingo (contra o São Paulo), estamos em um time grande, a exigência é no limite. Estamos contentes pelo grupo, damos valor ao que estamos fazendo. É muito importante ao grupo e para nós, seguimos acreditando no trabalho”, disse o auxiliar técnico Emiliano Díaz.