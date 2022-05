Corinthians goleia o Avaí/Kindermann e assume liderança provisória do Brasileirão Feminino Gabi Portilho marcou um golaço, Adriana, Diany e Tarciane também deixaram as suas marcas, e as Brabas seguem invictas na temporada

O time feminino do Corinthians foi avassalador na tarde deste sábado (28), contra o Avaí/Kindermann, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e goleou a equipe catarinense por 4 a 0, na Fazendinha, em São Paulo.





+ GALERIA – Veja os garotos da base que tiveram chance com VP

+ TABELA – Confira e simule os jogos do Brasileirão Feminino

E MAIS:

Os gols corintianos foram marcados pelas atacantes Adriana e Gabi Portilho, e a volante Diany no primeiro tempo, e a zagueira Tarciane na etapa dinal.

As meninas do Timão garantiram o resultado ainda no primeiro, emplacando uma blitz entre os 18 e 20 minutos, quando marcou dois gols nesse intervalo.

O primeiro teve participação de Gabi Portilho, que cruzou na medida para Adriana empurrar para a rede. Dois minutos depois, foi a vez de Portilho deixar a sua marca, invadindo a área e acertando Ua belíssima finalização.

O terceiro gol corintiano saiu no final do primeiro tempo, com Diany cobrando falta rasteira no canto da goleira do Avaí.

No segundo tempo, o quarto gol das Brabas saiu aos 30 minutos. A jogada nasceu de um lance ensaiado pelo Corinthians, onde a colombiana fez a cobrança e recebeu de folga na entrada da pequena área e rolou para trás para a zagueira Tarciane completar para o gol.

Com a vitória, o Timão assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Palmeiras, que neste domingo (29) encara o São José e pode retomar a ponta da tabela. O time feminino do Corinthians segue invicto na temporada.

Como ponto negativo da partida, a lateral-esquerda Juliete sofreu uma entorse no tornozelo e precisou ser substituída. A jogadora será reavaliada para saber a gravidade da lesão.

O DM corintiano está cheio, com a goleira Kemelli e a lateral-direita Katiuscia se recuperando de rupturas de ligamentos cruzados, a meia Gabi Zanotti, com um entorse no tornozelo, e a atacante Bianca Gomes, um um incômodo no joelho.