Corinthians fica no 0 a 0 em sua visita ao Deportivo Cali na Libertadores

O Corinthians desperdiçou um pênalti na reta final da partida e não conseguiu passar de um empate sem gols nesta quarta-feira em sua visita ao Deportivo Cali, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores 2022.





O time colombiano também poderia ter aberto o placar em uma penalidade máxima, mas o goleiro Cássio venceu o duelo contra o atacante Teófilo Gutiérrez aos 60 minutos.

A 10 minutos do final, o árbitro uruguaio Andrés Cunha marcou um pênalti que parecia que iria dar a vitória ao Timão, mas Fabio Santos chutou direto para as arquibancadas do Estádio Palmaseca.

O Corinthians segue na liderança do Grupo E com 7 pontos, enquanto o Cali (5 pontos) perdeu a segunda colocação para o argentino Boca Juniors (6), que venceu por 1 a 0 em sua visita ao boliviano Always Ready (4) no outro jogo da chave, que foi disputado simultaneamente.

