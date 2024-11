Corinthians fecha compra de Hugo Souza com ajuda da Esportes da Sorte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2024 - 18:58 Para compartilhar:

O Corinthians pagou ao Flamengo, nesta terça-feira, os 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) exigidos para confirmar a compra de 60% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza, que está emprestado aos corintianos pelo clube rubro-negro até o final de 2025. A operação foi efetuada com ajuda da Esportes da Sorte e do banco Daycoval, conforme informado pelo clube alvinegro em nota oficial.

Com o pagamento, o goleiro passa a pertencer definitivamente ao time paulista, assim como estabelecido por contrato. O vínculo definitivo será válido por quatro anos. Os outros 40% dos direitos continuam nas mãos do Flamengo, que receberá parte da fatia no caso de uma futura venda do atleta.

“Hoje concluímos uma negociação muito importante para nós, já tínhamos garantido para a torcida que estava tudo certo, mas agora podemos deixar bem claro que o Hugo é goleiro do Corinthians. Agradeço o empenho de toda minha diretoria para concluir esse contrato e também aos nossos parceiros, como a Esportes da Sorte, que embarcaram nessa. Estamos deixando a marca Corinthians mais valiosa e parcerias como essas são as que mostram a valorização disso. Agora nossa torcida pode ficar tranquila”, disse. Augusto Melo, presidente do Corinthians.

“Estou muito feliz, é uma sensação inexplicável, indescritível, estava muito ansioso para esse momento, ansioso para que isso pudesse se concretizar então só agradecer a Deus primeiramente, ao presidente, ao Fabinho, a toda diretoria do Corinthians que sempre se empenhou e trabalhou para que isso pudesse acontecer, a todo grupo, a todo staff, a tudo que envolve esse Clube. A essa torcida eu quero agradecer por todo carinho, desde que eu cheguei aqui. Muito feliz por permanecer aqui, estou realizando um sonho, vamos juntos conquistar uma grande história, de fazer uma grande história juntos”, acrescentou Hugo Souza.

O custo total para o Corinthians, levando em conta todas as fases da operação, foi de $ 7,3 milhões. Tal valor inclui a soma da compra com o R$ 1 milhão pago anteriormente pelo empréstimo e mais R$ 1,5 milhão desembolsado para arcar com as multas para que Hugo pudesse entrar em campo contra o Flamengo em um jogo do Brasileirão e nas duas partidas das semifinais da Copa do Brasil.

Antes de fazer o pagamento à vista, o Corinthians tentou apresentar fiadores ao Flamengo para parcelar o valor. A diretoria rubro-negro, contudo, não quis aceitar porque entendeu que as garantias oferecidas eram semelhantes às que fizeram parte da negociação do lateral-direito Matheuzinho. Uma das parcelas referentes à compra do defensor atrasou.