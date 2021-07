Corinthians fecha 10ª rodada com a melhor defesa do Brasileirão e zagueiro sem levar dribles Timão sofreu apenas sete gols em dez partidas do campeonato, mostrando como a defesa se tornou um ponto forte. João Victor, por exemplo, ainda não foi driblado na competição

Aos poucos o Corinthians vai se firmando com o trabalho de Sylvinho e se ainda há o que melhorar no ataque, a defesa parece ter se consolidado nesse período. Tanto é que o time tem a melhor defesa do Brasileirão-2021 nessas primeiras dez rodadas da competição, sendo que um dos zagueiros titulares, João Victor, ainda não levou drible nas nove partidas em que esteve em campo.

Depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0, na última quinta-feira, o Timão ratificou sua condição de melhor defesa do campeonato ao não levar gols mais uma vez. Até aqui, a equipe corintiana sofreu sete tentos em dez jogos, ou seja, média de 0,7 por duelo. Índice bem baixo para uma edição tão equilibrada.

A segunda melhor defesa do Brasileirão, neste momento, pertence ao Atlético-GO, que sofreu oito gols em nove jogos (goianos tem uma partida adiada a ser cumprida), média de 0,89 por partida. Atrás do Dragão, quatro equipes dividem a terceira posição no ranking com 0,9 de média: Atlético-MG, Fortaleza, Fluminense e Sport, todas elas já completaram as dez rodadas iniciais.

Essa situação mostra o quanto o setor defensivo corintiano evoluiu desde a chegada de Sylvinho, que descartar ter a melhor defesa do campeonato como um objetivo ao término das 38 rodadas. Para ele, o prêmio é o grupo funcionar.

– Nenhum objetivo na parte defensivo, terminar com melhor ataque, melhor defesa, objetivo é o grupo, entregar bem, performar, organizar, somar pontos e sair feliz com todo o desempenho em todos os sentidos, físico, técnico, tático, entrega, organização, objetivo em cada jogo – afirmou o treinador em coletiva.

Quem está funcionando muito bem mesmo é João Victor, jovem zagueiro que se fixou como titular ao lado de Gil e tem mostrado números que justificam esse status. Segundo o Footstats, ele tentou 14 desarmes e errou apenas um, além de 100% de aproveitamento nas interceptações e 96,7% de eficiência nos passes. No entanto, o que chama a atenção é o fato de ele ainda não ter levado dribles no Brasileirão, de acordo com o SofaScore. Está ileso há nove jogos.

João Victor e os demais companheiros de Corinthians descansam nesta sexta-feira e viajam para Fortaleza para enfrentar a equipe do Fortaleza neste domingo, às 20h30, pela 11ª rodada do Brasileirão-2021. O Timão ocupa a 10ª posição na tabela com 14 pontos, três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

