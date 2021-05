Corinthians faz treino tático de olho no duelo com o Atlético-GO

Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência em sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, o Timão recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da competição nacional. Será também a estreia de Sylvinho.

No Campo 3 (Roberto Rivellino), a equipe de preparação física organizou o aquecimento dos atletas. Na sequência, o técnico Sylvinho iniciou um trabalho de marcação pressão e passes em pequenos grupos de jogadores.

Logo depois, todos foram ao Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), onde o treinador comandou uma atividade tática com os jogadores. Por fim, Sylvinho promoveu um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Mais uma vez o lateral-direito Matheus Alexandre, que voltou de empréstimo da Ponte Preta, participou da atividade e pode receber uma chance entre os relacionados em breve. Se aprovado pela comissão técnica, ele pode ser opção para a reserva de Fagner, uma posição carente no elenco desde a saída de Michel Macedo, que tem sido suprida com improvisações de jogadores.

O Timão encerra a preparação para encarar o Atlético-GO na tarde deste sábado. Depois do treino, o grupo ficará concentrado no hotel que fica dentro do CT Joaquim Grava. De lá, no domingo, a delegação vai direto para a Neo Química Arena, onde recebe o Atlético-GO, às 18h15, pelo Brasileirão-2021.

