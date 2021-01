Corinthians faz primeiro treino tático em preparação para o Dérbi Técnico Vagner Mancini comandou trabalho em campo na manhã deste sábado. Por contas das fortes chuvas na sexta-feira, foi a primeira atividade com o grupo nesta preparação

Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians fez seu primeiro treino em campo em preparação para o Dérbi, que acontece na próxima segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão-2020.

O técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático para a equipe que deve iniciar a partida e preparou outra atividade em espaço reduzido de enfrentamento entre duas equipes. Na tarde da última sexta-feira, por conta das fortes chuvas em São Paulo, os jogadores fizeram exercícios na parte interna do CT, por isso o primeiro treinamento com o grupo foi neste sábado.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O meia Ramiro, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na vitória por 5 a 0 sobre o Fluminense, volta a ficar à disposição para o clássico. Ele briga por vaga com Cantillo, que foi seu substituto na última quarta-feira.

Já o meia Otero segue em isolamento na própria residência após ter sido diagnosticado com a Covid-19 e treina sob supervisão da preparação física. Seu retorno está previsto para o fim do mês. Lucas Piton, por sua vez, se recupera de cirurgia na hérnia inguinal e só deve voltar aos treinos em fevereiro.

Um provável Corinthians para o Dérbi é: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.



Na manhã deste domingo, também no CT Joaquim Grava, o Alvinegro finaliza a preparação para enfrentar o rival, em jogo atrasado da 28ª rodada. Atualmente o Timão ocupa a oitava posição na tabela, com 42 pontos.

